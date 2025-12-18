Best Room Temperature: अच्छी नींद के लिए सही रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए?
Room Temperature: अगर आप भी चैन की नींद सोना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आपके कमरे का तापमान सही रहे. इसके लिए जानते हैं अच्छी नींद के लिए आपके कमरे का तापमान कितना होना चाहिए.
बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म कमरा आपकी नींद में खलल डाल सकता है. इसीलिए जरूरी होता है कमरे में एक समान्य तापमान बना रहे. अगर कमरे का तापमान सही रहेगा तो आपको नींद अच्छी आएगी.
एक नार्मल कमरे का तापमान 15.6°C से 19.4°C (60°F से 67°F) के बीच सही माना जाता है. यह शरीर के सोने के प्राकृतिक चक्र (circadian rhythm) को बनाए रखने में मदद करती है.
अगर बच्चे कमरे में सो रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है सही रेंज का होना, अन्यथा बच्चों को सर्दी या जुखाम परेशान कर सकता है. बच्चों के लिए लगभग 16°C से 20°C या 60°F से 68°F), का तापमान बेस्ट होता है. बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म कमरे में सुलाने से बचें.
वहीं बुजुर्गों को आरामदायक नींद के लिए थोड़ा गर्म वातावरण (20°C से 25°C या 68°F से 77°F के बीच) होना चाहिए.
यह टेंपरेचर आपकी नींद के लिए बहुत सही माने जाते हैं. इस तापमान में सोने से आपकी नींद बार-बार टूटती नहीं है और आप चैन की नींद सोते हैं. क्योंकि सोने के लिए बहुत जरूरी है कमरे में आरामदायक तापमान.
हाल ही में हुए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि वृद्धों या बुजुर्ग को रात की अच्छी नींद चाहिए. तो जब वह सोने जाते हैं तो उनके रूम का टेंपरेचर अच्छा होना चाहिए. उनके बेडरूम में सही तापमान होना चाहिए.