Best Room Temperature: अच्छी नींद के लिए सही रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए?

Room Temperature

अगर बच्चे कमरे में सो रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है सही रेंज का होना, अन्यथा बच्चों को सर्दी या जुखाम परेशान कर सकता है. बच्चों के लिए लगभग 16°C से 20°C या 60°F से 68°F), का तापमान बेस्ट होता है. बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म कमरे में सुलाने से बचें.