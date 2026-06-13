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Obsession देख हिल गया दिमाग? तो भूलकर भी मिस न करें OTT की प्यार और टॉक्सिक रोमांस से भरी ये सीरीज

Best Romantic Series: अगर Obsession की कहानी, उसके बोल्ड ट्विस्ट और टॉक्सिक रिश्तों ने आपका दिमाग हिला दिया है, तो आपके लिए OTT पर ऐसी कई और सीरीज मौजूद हैं जो प्यार, जुनून, धोखे और खतरनाक रिश्तों की दुनिया में ले जाएंगी. इन कहानियों में रोमांस जितना गहरा है, उतना ही उलझा हुआ है इनके किरदारों का रिश्ता. एक बार देखना शुरू किया तो हर एपिसोड के बाद जानने की उत्सुकता और बढ़ जाएगी. अगर आपको इंटेंस लव स्टोरीज़ और टॉक्सिक रोमांस वाली सीरीज पसंद हैं, तो ये शोज़ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए.


By: Preeti Rajput | Published: June 13, 2026 9:38:47 AM IST

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फिफ्टी शेड्स सीरीज

यह फिल्म एक ऐसे कपल की कहानी है जो अपने रिश्ते और प्यार को नए तरीके से समझने की कोशिश करता है. इसमें कई रोमांटिक और बोल्ड सीन हैं. यह सीरीज Jio Hotstar पर देखी जा सकती है.

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द ड्रीमर्स

यह एक मशहूर अमेरिकी फिल्म है जिसमें कई बोल्ड और रोमांटिक सीन हैं. इसलिए इसे परिवार के साथ देखना ठीक नहीं माना जाता. आप इसे MX Player पर देख सकते हैं.

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ऑफ कैंपस

यह प्राइम वीडियो की एक लोकप्रिय रोमांटिक सीरीज है. इसकी कहानी कॉलेज हॉकी और छात्रों की जिंदगी पर आधारित है. नए सीजन में पहले से ज्यादा ड्रामा, रोमांस और रोमांच देखने को मिलता है.

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योर फॉल्ट: लंदन

यह फिल्म नोआ और निक की प्रेम कहानी को आगे बढाती है. दोनों के रिश्ते में कई चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उनका प्यार बना रहता है. यह फिल्म 17 जून 2026 को Prime Video पर रिलीज होगी.

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365 डेज

यह एक पोलिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो Netflix पर उपलब्ध है. इसमें प्यार, जुनून और जटिल रिश्तों की कहानी दिखाई गई है. इसके बोल्ड सीन और विवादित कहानी की वजह से यह काफी चर्चा में रही.

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द बैड बॉय एंड मी

"द बैड बॉय एंड मी" Jio Hotstar पर देखी जा सकती है. यह एक रोमांस से भरा ड्रामा है. कहानी और एक्टिंग आपको काफी पसंद आएगी. सीरीज में भरपूर रोमांस भी देखने को मिलेगा.

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365 daysobsessionthe bad boy and me
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