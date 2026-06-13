Obsession देख हिल गया दिमाग? तो भूलकर भी मिस न करें OTT की प्यार और टॉक्सिक रोमांस से भरी ये सीरीज

Best Romantic Series: अगर Obsession की कहानी, उसके बोल्ड ट्विस्ट और टॉक्सिक रिश्तों ने आपका दिमाग हिला दिया है, तो आपके लिए OTT पर ऐसी कई और सीरीज मौजूद हैं जो प्यार, जुनून, धोखे और खतरनाक रिश्तों की दुनिया में ले जाएंगी. इन कहानियों में रोमांस जितना गहरा है, उतना ही उलझा हुआ है इनके किरदारों का रिश्ता. एक बार देखना शुरू किया तो हर एपिसोड के बाद जानने की उत्सुकता और बढ़ जाएगी. अगर आपको इंटेंस लव स्टोरीज़ और टॉक्सिक रोमांस वाली सीरीज पसंद हैं, तो ये शोज़ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए.