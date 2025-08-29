  • Home>
  • Gallery»
  • Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें

Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें

बरसात के मौसम में उदयपुर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस समय शहर हरियाली से भर जाता है और झीलों का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है।ठंडी हवाओं और बारिश की बूँदों के बीच यह स्थल आपके दिल को खुशी से भर देगा। उदयपुर की सुंदरता बरसात में और भी निखर जाती है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

By: Komal Kumari Last Updated: August 29, 2025 13:24:16 IST
Follow us on
Google News
City Palace - Photo Gallery
1/7

सिटी पैलेस (city palace)

सिटी पैलेस उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महल है, जो पिछोला झील के पास स्थित है। आप यहां अपने दोस्तों या परिवार के साथ वीकेंड पर जा सकते हैं और राजसी इतिहास का आनंद ले सकते हैं।

Jagdish Temple - Photo Gallery
2/7

जगदीश मंदिर(Jagdish Temple)

जगदीश मंदिर एक बहुत पुराना और भव्य मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यहां हर शाम पूजा-अर्चना होती है और दूर-दूर से श्रद्धालु आकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं।

Bagor Ki Haveli - Photo Gallery
3/7

बगोर की हवेली (Bagor Ki Haveli)

बगोर की हवेली पिछोला झील के पास एक पुरानी और सुंदर हवेली है, जो एक राजसी कुलीन परिवार की थी। शाम के समय यहां नृत्य और संगीत का आयोजन होता है।

Sajjangarh Fort - Photo Gallery
4/7

सज्जनगढ़ किला(Sajjangarh Fort)

सज्जनगढ़ किला, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, बारिश के बादल देखने के लिए बनाया गया था। यहां से ठंडी हवा चलती है और आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत होता है।

Jiyan Sagar - Photo Gallery
5/7

जियान सागर(Jiyan Sagar)

जियान सागर उदयपुर से थोड़ी दूर एक शांत और हरियाली से भरपूर जगह है। अगर आपको प्राकृतिक सौंदर्य और शांति पसंद है, तो यह स्थान आपके लिए बिल्कुल सही है।

Shilpgram - Photo Gallery
6/7

शिल्पग्राम (Shilpgram)

शिल्पग्राम उदयपुर के बाहर एक प्राचीन गांव है, जो राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है। आप यहां अपने परिवार के साथ आकर राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और रीति-रिवाजों को जान सकते हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें - Photo Gallery
Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें - Photo Gallery
Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें - Photo Gallery
Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?