Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें
बरसात के मौसम में उदयपुर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस समय शहर हरियाली से भर जाता है और झीलों का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है।ठंडी हवाओं और बारिश की बूँदों के बीच यह स्थल आपके दिल को खुशी से भर देगा। उदयपुर की सुंदरता बरसात में और भी निखर जाती है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
सिटी पैलेस (city palace)
सिटी पैलेस उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महल है, जो पिछोला झील के पास स्थित है। आप यहां अपने दोस्तों या परिवार के साथ वीकेंड पर जा सकते हैं और राजसी इतिहास का आनंद ले सकते हैं।
जगदीश मंदिर(Jagdish Temple)
जगदीश मंदिर एक बहुत पुराना और भव्य मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यहां हर शाम पूजा-अर्चना होती है और दूर-दूर से श्रद्धालु आकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं।
बगोर की हवेली (Bagor Ki Haveli)
बगोर की हवेली पिछोला झील के पास एक पुरानी और सुंदर हवेली है, जो एक राजसी कुलीन परिवार की थी। शाम के समय यहां नृत्य और संगीत का आयोजन होता है।
सज्जनगढ़ किला(Sajjangarh Fort)
सज्जनगढ़ किला, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, बारिश के बादल देखने के लिए बनाया गया था। यहां से ठंडी हवा चलती है और आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत होता है।
जियान सागर(Jiyan Sagar)
जियान सागर उदयपुर से थोड़ी दूर एक शांत और हरियाली से भरपूर जगह है। अगर आपको प्राकृतिक सौंदर्य और शांति पसंद है, तो यह स्थान आपके लिए बिल्कुल सही है।
शिल्पग्राम (Shilpgram)
शिल्पग्राम उदयपुर के बाहर एक प्राचीन गांव है, जो राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है। आप यहां अपने परिवार के साथ आकर राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और रीति-रिवाजों को जान सकते हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.