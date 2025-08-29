Rajasthan की इन खूबसूरत जगहों को देखकर थम जाएंगी आपकी भी निगाहें

बरसात के मौसम में उदयपुर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस समय शहर हरियाली से भर जाता है और झीलों का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है।ठंडी हवाओं और बारिश की बूँदों के बीच यह स्थल आपके दिल को खुशी से भर देगा। उदयपुर की सुंदरता बरसात में और भी निखर जाती है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।