Potato Storage Tips: गर्मियों में आलू हो जाते हैं खराब? लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये ट्रिक, इस तरीके से करें स्टोर
Potato Storage Tips: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही रसोई में रखी कई सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं और आलू भी उनमें से एक है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कुछ ही दिनों में आलू नरम पड़ जाते हैं, उनमें जड़ें निकल आती हैं या फिर वे अंदर से सड़ने लगते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह ज्यादा गर्मी, नमी और गलत तरीके से स्टोर करना होता है. कई लोग आलू को प्लास्टिक बैग या पूरी तरह बंद डिब्बों में रख देते हैं, जिससे हवा नहीं पहुंच पाती और आलू जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में अगर आलू को सही तरीके से रखा जाए तो वे लंबे समय तक ताजे और इस्तेमाल लायक बने रह सकते हैं. आइए जानते हैं आलू स्टोर करने के कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार तरीके.
गर्मियों में क्यों जल्दी खराब हो जाते हैं आलू?
गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने और नमी ज्यादा होने की वजह से आलू तेजी से खराब होने लगते हैं. कई बार उनमें जड़ें निकल आती हैं, वे नरम पड़ जाते हैं या अंदर से सड़ने लगते हैं. अगर आलू को सही जगह और सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो वे बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं.
प्लास्टिक बैग में रखना पड़ सकता है भारी
कई लोग आलू को प्लास्टिक बैग में स्टोर कर देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं माना जाता. प्लास्टिक बैग में हवा का सही तरीके से आना-जाना नहीं हो पाता, जिससे नमी जमा होने लगती है. यही नमी आलू को जल्दी सड़ा सकती है.
कार्डबोर्ड बॉक्स में स्टोर करना है बेहतर विकल्प
अगर आप चाहते हैं कि आलू लंबे समय तक फ्रेश बने रहें, तो उन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स में रखना बेहतर माना जाता है. कार्डबोर्ड बॉक्स में छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनकी वजह से हवा आसानी से आती-जाती रहती है और आलू में नमी जमा नहीं होती.
वेंटिलेशन आलू को रखता है ताजा
आलू को लंबे समय तक सही रखने के लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है. कार्डबोर्ड बॉक्स या हवादार टोकरी में रखने से आलू सूखे रहते हैं और जल्दी खराब नहीं होते. यही वजह है कि पुराने समय में लोग सब्जियों को खुले और हवादार डिब्बों में रखा करते थे.
सूखी, ठंडी और अंधेरी जगह है सबसे सही
आलू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां ज्यादा गर्मी, धूप और नमी न हो. सूखी, ठंडी और अंधेरी जगह आलू को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करती है. ज्यादा गर्म जगह पर रखने से आलू जल्दी अंकुरित होने लगते हैं.
धूप में रखने से हो सकते हैं नुकसानदायक
अगर आलू पर सीधी धूप पड़ती है तो वे हरे होने लगते हैं. आलू के हरे हिस्से में सोलनाइन नामक तत्व बनने लगता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक माना जाता है. इसलिए आलू को हमेशा धूप से दूर रखना चाहिए.
आलू को धोकर स्टोर करने की गलती न करें
कई लोग आलू खरीदने के बाद उन्हें धोकर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. आलू पर मौजूद नमी उन्हें जल्दी खराब कर सकती है. बेहतर होगा कि इस्तेमाल से पहले ही आलू धोएं.
प्याज के साथ भूलकर भी न रखें आलू
आलू और प्याज को एक साथ स्टोर करना सही नहीं माना जाता. प्याज से निकलने वाली गैस आलू को जल्दी खराब कर सकती है और उनमें जड़ें जल्दी निकल सकती हैं. इसलिए दोनों को अलग-अलग जगह पर रखना बेहतर होता है.