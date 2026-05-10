Potato Storage Tips:  गर्मियों में आलू हो जाते हैं खराब? लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये ट्रिक, इस तरीके से करें स्टोर

Potato Storage Tips: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही रसोई में रखी कई सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं और आलू भी उनमें से एक है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कुछ ही दिनों में आलू नरम पड़ जाते हैं, उनमें जड़ें निकल आती हैं या फिर वे अंदर से सड़ने लगते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह ज्यादा गर्मी, नमी और गलत तरीके से स्टोर करना होता है. कई लोग आलू को प्लास्टिक बैग या पूरी तरह बंद डिब्बों में रख देते हैं, जिससे हवा नहीं पहुंच पाती और आलू जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में अगर आलू को सही तरीके से रखा जाए तो वे लंबे समय तक ताजे और इस्तेमाल लायक बने रह सकते हैं. आइए जानते हैं आलू स्टोर करने के कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार तरीके.