Hill Stations For Summer Vacation: एग्जाम खत्म, अब घूमो खुलकर! समर वेकेशन के लिए टॉप 10 बेस्ट हिल स्टेशन

Hill Stations For Summer Vacation: यह साल का वह समय है जब भारत के मैदानी इलाकों में गर्मियों का तापमान बढ़ने लगता है, और पहाड़ एक बेहतरीन पनाहगाह बन जाते हैं. देश भर के हिल स्टेशन ठंडी, खूबसूरत जगहों में बदल जाते हैं, जहाँ पहाड़ों की ताज़ी हवा, धुंध से भरी घाटियाँ और चीड़ के पेड़ों से ढके नज़ारे चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हैं. इनमें से कई शहर असल में औपनिवेशिक काल के दौरान गर्मियों में आराम करने की जगहों के तौर पर बसाए गए थे, और आज भी ये उन यात्रियों के लिए पसंदीदा जगहें बनी हुई हैं जो ठंडे मौसम और शानदार खूबसूरती की तलाश में रहते हैं.

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में पश्चिमी घाट तक, भारत में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जो अपने सुहाने मौसम, खूबसूरत नज़ारों और सुकून भरी जीवनशैली के ज़रिए गर्मियों की गर्मी से राहत देते हैं.