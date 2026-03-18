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Hill Stations For Summer Vacation: एग्जाम खत्म, अब घूमो खुलकर! समर वेकेशन के लिए टॉप 10 बेस्ट हिल स्टेशन

Hill Stations For Summer Vacation: यह साल का वह समय है जब भारत के मैदानी इलाकों में गर्मियों का तापमान बढ़ने लगता है, और पहाड़ एक बेहतरीन पनाहगाह बन जाते हैं. देश भर के हिल स्टेशन ठंडी, खूबसूरत जगहों में बदल जाते हैं, जहाँ पहाड़ों की ताज़ी हवा, धुंध से भरी घाटियाँ और चीड़ के पेड़ों से ढके नज़ारे चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हैं. इनमें से कई शहर असल में औपनिवेशिक काल के दौरान गर्मियों में आराम करने की जगहों के तौर पर बसाए गए थे, और आज भी ये उन यात्रियों के लिए पसंदीदा जगहें बनी हुई हैं जो ठंडे मौसम और शानदार खूबसूरती की तलाश में रहते हैं.

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में पश्चिमी घाट तक, भारत में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जो अपने सुहाने मौसम, खूबसूरत नज़ारों और सुकून भरी जीवनशैली के ज़रिए गर्मियों की गर्मी से राहत देते हैं. 


By: Shubahm Srivastava | Published: March 18, 2026 8:08:32 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में मनाली

कुल्लू की खूबसूरत घाटी में बसा मनाली, भारत के सबसे मशहूर हिल स्टेशनों में से एक है. उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण में हरियाली और पूरब में ब्यास नदी से घिरा मनाली, उन लोगों के लिए एक जन्नत है जो गर्मियों की गर्मी से राहत पाना चाहते हैं. मनाली में रहते हुए, आप हिडिम्बा मंदिर जैसी मशहूर जगहों पर जा सकते हैं या रोहतांग दर्रे पर बर्फ का मज़ा ले सकते हैं.

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हिमाचल प्रदेश में शिमला

शिमला एक खूबसूरत पहाड़ी रिज़ॉर्ट है जो कभी ब्रिटिश भारत की गर्मियों की राजधानी हुआ करता था. यह शहर अपनी औपनिवेशिक शैली की इमारतों, पहाड़ियों की चोटियों और चीड़ के पेड़ों के झुरमुटों के लिए मशहूर है. शिमला में व्यस्त मॉल रोड पर इत्मीनान से टहलना एक ऐसा अनुभव है जिसे हर किसी को ज़रूर आज़माना चाहिए. कालका से शिमला तक चलने वाली मशहूर पहाड़ी ट्रेन एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल है और भारत की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में से एक है. मैदानी इलाकों के मुकाबले यहाँ का तापमान काफी ठंडा रहता है, इसलिए शिमला आज भी गर्मियों में घूमने के लिए लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है.

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पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग

दार्जिलिंग हिमालय के पूर्वी हिस्से में बसा एक हिल स्टेशन है. यह अपने चाय के बागानों और हिमालय की खूबसूरती के लिए जाना जाता है. सुबह-सवेरे यह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है. टाइगर हिल की सैर करना किसी भी पर्यटक के लिए एक ज़रूरी काम है. यह माउंट कंचनजंगा की शानदार चोटियों के ऊपर से उगते सूरज को देखने के लिए एक मशहूर जगह है. यह ऐतिहासिक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए भी मशहूर है, जिसे "टॉय ट्रेन" के नाम से भी जाना जाता है.

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तमिलनाडु में ऊटी

ऊटी दक्षिणी भारत की नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है. इसे आधिकारिक तौर पर उदगमंडलम के नाम से जाना जाता है. इसे लोकप्रिय रूप से "हिल स्टेशनों की रानी" के नाम से जाना जाता है. यह अपने सुहावने मौसम और औपनिवेशिक काल के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है. यह अपने चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है. एक पर्यटक ऊटी झील में नाव की सवारी का आनंद ले सकता है या गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन (सरकारी वनस्पति उद्यान) जा सकता है, जो इस हिल स्टेशन का एक सुरम्य उद्यान है. वह प्रसिद्ध नीलगिरि माउंटेन रेलवे पर सवारी का भी आनंद ले सकता है.

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केरल में मुन्नार

मुन्नार केरल में स्थित एक हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है. अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यहाँ कई दर्शनीय स्थल (व्यूप्वाइंट) और झरने हैं. यह प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इस क्षेत्र में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो 'नीलगिरि तहर' नामक पहाड़ी बकरियों की लुप्तप्राय प्रजाति का घर है.

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उत्तराखंड में नैनीताल

नैनीताल उत्तराखंड में स्थित एक हिल स्टेशन है, जो सुंदर नैनी झील के चारों ओर बसा हुआ है. अपनी सुंदरता के कारण यह उत्तरी भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है. यहाँ का मौसम ठंडा रहता है और झील तथा आसपास के जंगलों के कई मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं. यहाँ कई तरह की गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जैसे झील में नौका विहार, स्नो व्यू पॉइंट तक रोपवे की सवारी, या मॉल रोड पर इत्मीनान से टहलना.

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उत्तराखंड में मसूरी

मसूरी को "पहाड़ियों की रानी" कहा जाता है, और यह देहरादून घाटी के ऊपर स्थित है. मसूरी से हिमालय का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है. जीवंत 'कैमल्स बैक रोड', सुंदर 'केम्प्टी फॉल्स' और चहल-पहल भरा 'मॉल रोड' मसूरी के कुछ मुख्य आकर्षण हैं. मसूरी अपने सुहावने मौसम और गर्मियों के मौसम में आसानी से पहुँचने योग्य होने के कारण भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है.

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सिक्किम में गंगटोक

गंगटोक पूर्वी हिमालय में स्थित है और यहाँ से हिमालय के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं. सिक्किम राज्य की राजधानी होने के नाते, गंगटोक शहर से हिमालय के सबसे शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं. गंगटोक शहर से ऊँचाई पर स्थित पर्यटन स्थलों, जैसे 'त्सोमगो झील' और 'नाथुला दर्रा' तक भी आसानी से पहुँचा जा सकता है. यहाँ के रंग-बिरंगे मठ और गंगटोक शहर की जीवंतता इस पर्यटन स्थल को बेहद अनूठा बनाती है.

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तमिलनाडु में कोडाइकनाल

पलानी पहाड़ियों में छिपा, कोडाइकनाल एक शांत हिल स्टेशन है जो अपने ठंडे मौसम, जंगल के रास्तों और तारे के आकार की झील के लिए जाना जाता है. यात्री कोडाइकनाल झील के चारों ओर साइकिल चलाने, कोकर वॉक जैसे नज़ारों वाली जगहों को देखने और आस-पास की पहाड़ियों में ट्रेकिंग करने का आनंद लेते हैं.

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मेघालय में शिलांग

शिलांग, मेघालय राज्य की पहाड़ियों में बसा एक शहर है. यह पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है. इसे "पूरब का स्कॉटलैंड" भी कहा जाता है. यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ चीड़ के पेड़ों के झुरमुट, झरने और पहाड़ियाँ हैं. शिलांग के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में झील शामिल है.उमियम, शिलांग पीक और एलिफेंट फॉल्स.

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