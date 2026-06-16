Pakistani Serials On Youtube: पाकिस्तानी ड्रामा देखने के हैं शौकीन? तो यूट्यूब पर फ्री में देखें प्यार, दर्द और जुनून से भरे ये सीरियल
Pakistani Serials 2026 On Youtube: पाकिस्तानी ड्रामे अपनी दमदार कहानियों, बेहतरीन अभिनय और भावनात्मक कंटेंट के लिए दुनिया भर में फेमस हैं. साल 2026 में कई नए और पुराने धारावाहिकों ने लोगों का दिल जीता है. Dr. Bahu, Bas Tera Saath Ho, Humrahi और Zanjeerain जैसे ड्रामे TRP और ऑनलाइन व्यूअरशिप दोनों में टॉप पर रहे हैं. आइए जानते हैं इस साल के सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में.
डॉक्टर बहू
Dr. Bahu इस साल का सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाला पाकिस्तानी ड्रामा है. कुबरा खान की शानदार एक्टिंग और दमदार कहानी ने इसे लोगों का पसंदीदा बना दिया है. ये लगातार TRP चार्ट में टॉप स्थान पर बना हुआ है.
बस तेरा साथ हो
Bas Tera Saath Ho एक फैमिली और रोमांटिक ड्रामा है जिसने हर उम्र के लोगों को प्रभावित किया है. इसकी भावनात्मक कहानी और मजबूत किरदार इसे खास बनाते हैं.
हमराही
दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जोड़ी वाले हमराही को लोगों से जबरदस्त प्यार मिला है, रोमांस, ड्रामा और दिलचस्प ट्विस्ट इसकी लोकप्रियता का मेन कारण हैं.
जंजीरें
Zanjeerain एक ऐसा ड्रामा है जो हर एपिसोड में नए रहस्य और भावनात्मक मोड़ लेकर आता है. यही वजह है कि ये लगातार सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में शामिल है.
लीडर
किन्जा हाशमी और अली रजा अभिनीत Leader ने Hum TV पर बड़ी सफलता हासिल की है. दोनों कलाकारों की शानदार केमिस्ट्री और रोमांटिक कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.
मुअम्मा
Muamma ने अपनी रहस्यमयी कहानी और अप्रत्याशित ट्विस्ट के कारण खूब सुर्खियां बटोरीं. इसके शानदार फिनाले ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा.
कहां देखें ये पाकिस्तानी ड्रामे?
इन सभी लोकप्रिय ड्रामों के नए एपिसोड टीवी प्रसारण के तुरंत बाद आधिकारिक YouTube चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाते हैं. दर्शक Har Pal Geo, ARY Digital और Hum TV के आधिकारिक चैनलों पर इन्हें आसानी से देख सकते हैं.