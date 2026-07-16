डेटा, कॉलिंग और वैलिडिटी में कौन है नंबर 1? Jio, Airtel, BSNL और Vi के बेस्ट प्लान्स का मुकाबला

Best Mobile Recharge Plans 2026: सबसे अच्छा प्रीपेड रिचार्ज प्लान चुनना आपके रोजाना के डेटा इस्तेमाल और आपको कितने समय की वैलिडिटी चाहिए, इस पर निर्भर करता है. बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में रिलायंस जियो सबसे सस्ते एंट्री-लेवल प्लान देती है और भारती एयरटेल अपने प्रीमियम बंडल और अतिरिक्त फायदों के लिए जानी जाती है जबकि BSNL उन यूजर्स के लिए सबसे अच्छा बजट ऑप्शन है जो कम से कम खर्च में एक सेकेंडरी सिम चालू रखना चाहते हैं.