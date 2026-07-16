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डेटा, कॉलिंग और वैलिडिटी में कौन है नंबर 1? Jio, Airtel, BSNL और Vi के बेस्ट प्लान्स का मुकाबला

Best Mobile Recharge Plans 2026: सबसे अच्छा प्रीपेड रिचार्ज प्लान चुनना आपके रोजाना के डेटा इस्तेमाल और आपको कितने समय की वैलिडिटी चाहिए, इस पर निर्भर करता है. बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में रिलायंस जियो सबसे सस्ते एंट्री-लेवल प्लान देती है और भारती एयरटेल अपने प्रीमियम बंडल और अतिरिक्त फायदों के लिए जानी जाती है जबकि BSNL उन यूजर्स के लिए सबसे अच्छा बजट ऑप्शन है जो कम से कम खर्च में एक सेकेंडरी सिम चालू रखना चाहते हैं.


By: Anshika thakur | Published: July 16, 2026 5:07:08 PM IST

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Jio Recharge Plan - Photo Gallery
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Best Budget Plan (Jio)

Jio का ₹189 वाला प्लान सबसे सस्ते प्राइवेट प्रीपेड ऑप्शन में से एक है. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS और कुल 2GB डेटा मिलता है.

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Airtel Budget Alternative

Airtel का ₹199 वाला प्लान Jio जैसा ही है इसमें भी 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल, 300 SMS और कुल 2GB डेटा मिलता है जिससे यह बजट कैटेगरी में एक मज़बूत कॉम्पिटिटर बन जाता है.

Jio vs Airtel - Photo Gallery
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Entry-Level Daily Data Plans

जिन यूजर्स को रोजाना इंटरनेट की ज़रूरत होती है, वे Jio का ₹198 वाला प्लान या Airtel का ₹299 वाला प्लान चुन सकते हैं. इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 1GB से 1.5GB डेटा मिलता है.

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Best Mid-Term Jio Plan

Jio का ₹448 वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी, हाई-स्पीड डेली डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल देता है, जो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है

Airtel Recharge Plan - Photo Gallery
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Airtel Premium Benefits

Airtel का ₹379 वाला प्लान 30 दिन की वैलिडिटी, रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड 5G एक्सेस देता है साथ ही इसमें Google One ट्रायल और Apple Music एक्सेस जैसे फायदे भी मिलते हैं.

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84-Day Balanced Plans

जो यूज़र्स सालाना प्लान के बजाय 84 दिन का रिचार्ज पसंद करते हैं, उनके लिए Airtel का ₹469 वाला प्लान एक अच्छा ऑप्शन है.

jio vs airtel - Photo Gallery
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Best Annual Plans

Jio और Airtel दोनों ₹3,599 वाला प्लान देते हैं जिसमें 365 दिन की वैलिडिटी, रोजाना 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है. ये प्लान ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं.

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Cheapest Yearly Recharge (BSNL)

BSNL का ₹2,399 वाला सालाना प्लान सबसे सस्ता 365 दिन का प्लान है. इसमें रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है हालांकि, इंटरनेट की स्पीड आपके इलाके में BSNL के 4G कवरेज पर निर्भर करती है.

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