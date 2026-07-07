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मानसून में धरती पर उतर आता है स्वर्ग! भारत की इन 4 जादुई घाटियों की खूबसूरती जीत लेगी दिल

Monsoon Travel: बारिश का मौसम सिर्फ ठंडक ही नहीं लाता, बल्कि प्रकृति को एक नया जीवन भी देता है. भारत की कई घाटियां मानसून के दौरान इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो. अगर आप इस मौसम में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो इन खूबसूरत घाटियों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.


By: Ranjana Sharma | Published: July 7, 2026 12:44:30 PM IST

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मानसून में क्यों खास हो जाती हैं भारत की घाटियां?

तपती गर्मी के बाद जब मानसून की फुहारें धरती को भिगोती हैं, तो भारत की घाटियां एकदम नए रूप में नजर आती हैं. चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों को छूते बादल, बहते झरने और मिट्टी की सोंधी खुशबू ऐसा अनुभव कराते हैं मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो.

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वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड – फूलों का जादुई संसार

अगर मानसून में धरती पर स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स सबसे शानदार जगहों में से एक है. जुलाई से सितंबर के बीच यहां सैकड़ों प्रजातियों के दुर्लभ जंगली फूल खिल उठते हैं और पूरी घाटी रंग-बिरंगी कालीन जैसी दिखाई देती है.

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बादलों के बीच ट्रैकिंग का अनोखा अनुभव

मानसून के दौरान वैली ऑफ फ्लावर्स में ट्रैकिंग करना अपने आप में एक यादगार अनुभव माना जाता है. धुंध, बादल और पहाड़ों के बीच चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे किसी चित्रकारी के भीतर प्रवेश कर गए हों.

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स्पीति घाटी–बारिश में भी सुरक्षित एडवेंचर

हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो मानसून में एडवेंचर ट्रिप का प्लान बना रहे हैं. यह क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट का हिस्सा है, इसलिए यहां भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा अपेक्षाकृत कम रहता है.

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बौद्ध मठ और बादलों की लुका-छिपी

स्पीति घाटी की खूबसूरती मानसून में और भी बढ़ जाती है. सूखे पहाड़ों, प्राचीन बौद्ध मठों और नीले आसमान के बीच तैरते सफेद बादल ऐसा दृश्य बनाते हैं जो मन को शांति से भर देता है.

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जुको घाटी – पूर्वोत्तर भारत का छिपा हुआ स्वर्ग

नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित जुको घाटी मानसून में किसी जादुई दुनिया जैसी लगती है. इसे पूर्वोत्तर भारत की फूलों की घाटी भी कहा जाता है.

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दुनिया में सिर्फ यहीं खिलती है जुको लिली

जुको घाटी की सबसे बड़ी पहचान यहां खिलने वाली दुर्लभ जुको लिली है. यह फूल दुनिया में केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है. मानसून के दौरान इसका नजारा बेहद मनमोहक होता है.

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अराकू वैली – दक्षिण भारत का मानसूनी स्वर्ग

आंध्र प्रदेश की अराकू वैली मानसून में दक्षिण भारत की सबसे खूबसूरत घाटियों में गिनी जाती है. कॉफी बागानों, घने जंगलों और कोहरे से ढकी वादियों के बीच टॉय ट्रेन की सवारी यहां की सबसे बड़ी खासियत है.

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