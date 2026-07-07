मानसून में धरती पर उतर आता है स्वर्ग! भारत की इन 4 जादुई घाटियों की खूबसूरती जीत लेगी दिल

Monsoon Travel: बारिश का मौसम सिर्फ ठंडक ही नहीं लाता, बल्कि प्रकृति को एक नया जीवन भी देता है. भारत की कई घाटियां मानसून के दौरान इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो. अगर आप इस मौसम में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो इन खूबसूरत घाटियों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.