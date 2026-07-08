स्कैम, धोखा और फ्रॉड की ऐसी कहानियां, जो सोचने पर कर देंगी मजबूर, OTT पर जरूर करें विंज वॉच

Cyber Crime Based Web Series: अगर आपको ऐसी वेब सीरीज और फिल्में पसंद हैं, जिनमें हर एपिसोड के साथ सस्पेंस बढ़ता जाए और आखिर तक यह जानने की उत्सुकता बनी रहे कि असली खेल क्या है, तो स्कैम और साइबर फ्रॉड पर बनी ये भारतीय कहानियां आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन शोज में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि उन अपराधों की भी झलक मिलती है जो आज हमारे आसपास तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुई ‘द पिरामिड स्कीम’ से लेकर ‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ तक, ये सीरीज आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखती हैं.