Best Horror Web Series 2025 : इन 7 हॉरर OTT वेबसीरीज को देखने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी ,कमजोर दिल वालों के लिए चेतावनी
Best Horror Web Series 2025: अगर आप भी मूवी और सीरीज देखने के शौकीन हैं, लेकिन प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन की वजह से नहीं देख पाते, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास और दिलचस्प OTT सीरीज जो आपकी धड़कनें बढ़ा देंगी। ये सीरीज बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स ने बनाई हैं और इन्हें देखकर आपका वीकेंड और भी खास बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी रोमांचक सीरीज के बारे में, जिन्हें एक बार देखना शुरू करेंगे तो अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे।
टाइपराइटर ( एक अनोखी हॉरर सीरीज )
टाइपराइटर एक अनोखी हॉरर सीरीज है, जिसमें पांच दोस्तों की टीम एक पुराने बंगले में भूत की सच्चाई खोजने निकलती है। बचपन की मासूमियत, जासूसी, और डर का मेल इसे देखने लायक बनाता है। इसमें हॉरर के सस्पेंस और डर साथ-साथ इमोशनल जो लोगों को स्क्रीन से जोड़े रखता है। सस्पेंस और डर के हर मोड़ पर कहानी नई दिशा लेती है।
भ्रम (दिमाग घूमा देनी वाली कहानी )
भ्रम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो एक महिला लेखिका की मानसिक स्थिति और उसके पास्ट से जुड़े डरावने अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमती है। इस सीरीज में “कल्कि कोचलिन ने एक ट्रॉमा से गुजर रही महिला का किरदार निभाया है, जो कभी सच्चाई और भ्रम में फर्क नहीं कर पाती। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्यों की परतें खुलती जाती हैं।
रात अकेली है (थ्रिल से भारी हुई रहस्यमयी कहानी )
हालांकि ये एक फिल्म है, लेकिन रात अकेली है की गहराई और कहानी किसी थ्रिलर सीरीज से कम नहीं लगती। यह कहानी है एक पुलिस अधिकारी की, जो एक हाई-प्रोफाइल शादी के दौरान हुई हत्या की जांच करता है। जितना वह सच्चाई के करीब जाता है, उतने ही गहरे राज सामने आते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेहतरीन एक्टिंग, साथ ही राधिका आप्टे का रहस्यमयी किरदार, इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है।
घोल ( हॉरर मिनी सीरीज )
घोल एक मिनी हॉरर सीरीज है, जो न सिर्फ डराती है बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। इसकी कहानी एक आर्मी इंटेरोगेशन सेंटर में चलती है, जहां एक खतरनाक कैदी को पकड़ कर लाया जाता है। पर जल्द ही पता चलता है कि वो इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है।इस सीरीज में धार्मिक कट्टरता, सत्ता का दुरुपयोग और अलौकिक डर को बखूबी दिखाया गया है।
काली (एक पुनर अवतार)
काली एक थ्रिलर सीरीज है, जिसमें एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए कानून, सिस्टम और अपराध की दुनिया से टकरा जाती है। यह सीरीज दिखाती है कि एक आम महिला जब अपनों के लिए लड़ती है, तो कैसे ‘काली’ का रूप धारण कर लेती है। सस्पेंस, एक्शन और इमोशन का तगड़ा मिश्रण इसे और भी दिलचस्प बनाता है।
बेताल( हिस्ट्री रिलेटेड मूवी)
Betaal मूवी उन लोगों को काफी पसंद आएगी जिसे हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी पसंद है । इसमे एक पुरानी सुरंग को खोलने पर छुपा जॉम्बी कर्स बाहर आ जाता है। सीरीज में ब्रिटिश राज के समय के सैनिक जॉम्बी बनकर वापस आते हैं और एक आधुनिक सैन्य यूनिट उनसे लड़ती है। ये कहानी डर, थ्रिल और एक्शन से भरपूर है।
