Prime Video Horror Movies: हॉरर लवर्स के लिए परफेक्ट लिस्ट!  प्राइम पर 6 सबसे डरावनी फिल्में

Best Horror Movies: अगर आपको लगता है कि आपने हर तरह की हॉरर फिल्म देख ली है, तो ज़रा फिर से सोचिए. Prime Video India का हॉरर कलेक्शन अलग-अलग भाषाओं तेलुगु, हिंदी, तमिल, बंगाली, मलयालम और अंग्रेज़ी की कहानियाँ लेकर आया है, जिनमें हर कहानी डर को अपने ही डरावने अंदाज़ में दिखाती है. बारिश में भीगी पौराणिक कथाओं से लेकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी डरावनी घटनाओं तक, ये 6 रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्में भारतीय और इंटरनेशनल हॉरर कहानी कहने के बेहतरीन उदाहरण हैं. चाहे आपको धीरे-धीरे बढ़ने वाला डर पसंद हो या साइकोलॉजिकल टेरर, इस खास लिस्ट में कुछ ऐसा है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा.

यह एक ऐसा सुपरनैचुरल ड्रामा है जो अलग-अलग कहानियों और किरदारों के ज़रिए अंधेरे को एक जीवित खतरे के तौर पर दिखाता है. यह एपिसोडिक सीरीज़ परछाइयों में छिपी चीज़ों के प्रति हमारे बुनियादी डरों को गहराई से टटोलती है.