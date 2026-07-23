Prime Video Horror Movies: हॉरर लवर्स के लिए परफेक्ट लिस्ट! प्राइम पर 6 सबसे डरावनी फिल्में
Best Horror Movies: अगर आपको लगता है कि आपने हर तरह की हॉरर फिल्म देख ली है, तो ज़रा फिर से सोचिए. Prime Video India का हॉरर कलेक्शन अलग-अलग भाषाओं तेलुगु, हिंदी, तमिल, बंगाली, मलयालम और अंग्रेज़ी की कहानियाँ लेकर आया है, जिनमें हर कहानी डर को अपने ही डरावने अंदाज़ में दिखाती है. बारिश में भीगी पौराणिक कथाओं से लेकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी डरावनी घटनाओं तक, ये 6 रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्में भारतीय और इंटरनेशनल हॉरर कहानी कहने के बेहतरीन उदाहरण हैं. चाहे आपको धीरे-धीरे बढ़ने वाला डर पसंद हो या साइकोलॉजिकल टेरर, इस खास लिस्ट में कुछ ऐसा है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा.
यह एक ऐसा सुपरनैचुरल ड्रामा है जो अलग-अलग कहानियों और किरदारों के ज़रिए अंधेरे को एक जीवित खतरे के तौर पर दिखाता है. यह एपिसोडिक सीरीज़ परछाइयों में छिपी चीज़ों के प्रति हमारे बुनियादी डरों को गहराई से टटोलती है.
खौफ़ (2025)
जब मधु नई शुरुआत के लिए दिल्ली के एक हॉस्टल में रहने जाती है, तो अनजाने में वह एक ऐसे कमरे में रहने लगती है जहाँ कोई बुरी ताकत मौजूद है और वह दिन-ब-दिन और मज़बूत होती जा रही है. उसी फ़्लोर पर रहने वाली दूसरी महिलाओं को पता है कि उस कमरे में क्या राज़ छिपा है — और वे उसे वहाँ से निकालने के लिए कुछ भी करेंगी, इससे पहले कि उन सभी के लिए बहुत देर हो जाए.
दूता (2023)
यह सस्पेंस-थ्रिलर सीरीज़ एक सफल पत्रकार, सागर (नागा चैतन्य) की कहानी है, जो एक रहस्यमयी जाल में फँस जाता है. उसे अख़बार के कुछ टुकड़े मिलते हैं जिनमें ऐसी भयानक घटनाओं की भविष्यवाणी की गई होती है जो उसके सबसे बुरे सपने से भी ज़्यादा डरावनी होती हैं. उसे एहसास होता है कि उसे इन जानलेवा हादसों को रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए और इत्तेफ़ाक और अलौकिक ताकतों के बीच का फ़र्क धुंधला हो जाए.
हेरेटिक (2024)
जब दो युवा मिशनरी गलत दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, तो उन्हें धर्म से जुड़े 'चूहे-बिल्ली' के खेल में अपने विश्वास और अपनी जान बचाने की परीक्षा से गुज़रना पड़ता है. यह फिल्म धार्मिक विषयों को साइकोलॉजिकल हॉरर के साथ बहुत अच्छे से मिलाती है, जिससे एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला अनुभव मिलता है.
भूत (2003)
एक सुनसान कॉन्वेंट में सेट, यह मॉडर्न गॉथिक/धार्मिक हॉरर फिल्म पवित्रता, सहमति और बुरी आत्मा के साये (possession) जैसे सवालों को खंगालती है. अपने बेहतरीन डायरेक्शन और बेचैन कर देने वाले माहौल के साथ, 'इमैक्युलेट' (Immaculate) आस्था पर आधारित हॉरर को एक नया नज़रिया देती है.
ब्लैक (2024)
तमिल भाषा की यह साइ-फ़ाई और हॉरर-थ्रिलर फिल्म एक कपल को तूफ़ान के दौरान अजीब और समय को बदलने वाली घटनाओं में फँसा देती है. तनावपूर्ण, दिमाग को झकझोरने वाली और देखने में शानदार, 'ब्लैक' एक अनोखे हॉरर अनुभव के लिए कई जॉनर (genres) को मिलाती है.