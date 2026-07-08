बारिश के मौसम में जिद्दी डैंड्रफ से हैं परेशान? घर पर बनाएं ये तीन हेयर पैक, ऐसे करें अप्लाई

Dandruff Home Remedies: बारिश का मौसम आते ही कई लोगों की एक परेशानी अचानक बढ़ जाती है, वो है बालों में रूसी यानी डैंड्रफ. सुबह बाल ठीक लगते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद कंधों पर सफेद-सफेद परतें दिखाई देने लगती हैं. कई बार लोगों के सामने शर्मिंदगी भी महसूस होती है. इतना ही नहीं, हल्की नमी या पसीना आते ही सिर में तेज खुजली शुरू हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सिर्फ एंटी-डैंड्रफ शैंपू बदलने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. इसके लिए आप घर पर कुछ आसान नुस्खे यानी हेयर पैक ट्राई कर सकते हैं.