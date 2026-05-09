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Homemade Face Packs: पार्लर जाने की जरूरत नहीं! गर्मियों में चमकती त्वचा के लिए लगाएं ये घरेलू फेस पैक

Homemade Face Packs: गर्मियों का मौसम अपने साथ बहुत ज्यादा उमस और लगातार तेज धूप लाता है, जो आपकी त्वचा की नमी को कुछ ही सेकंड में छीन सकता है, जिससे आपकी त्वचा बेजान और चिडचिडी हो जाती है. ऐसे समय में, गर्मियों में रूखी और बेजान त्वचा के लिए ये 7 घरेलू फेस पैक आजमाएं.


By: Preeti Rajput | Last Updated: May 9, 2026 2:27:55 PM IST

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दही और शहद

दही अपने भरपूर लैक्टिक एसिड के लिए जाना जाता है, जो त्वचा को धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करता है, जबकि शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट (नमी बनाए रखने वाला तत्व) है. यह मेल रूखी और पपडीदार त्वचा के लिए एकदम सही है.

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एलोवेरा और खीरा

एलोवेरा त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है, और जब इसमें खीरा मिलाया जाता है, तो यह त्वचा की सूजन को कम करता है, जिससे धूप से झुलसी और चिडचिडी त्वचा को आराम मिलता है.

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तरबूज और गुलाब जल

तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं. जब इसे टोनिंग के लिए गुलाब जल के साथ मिलाया जाता है, तो आप अपनी बेजान और थकी हुई त्वचा को अलविदा कह सकते हैं.

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केला और दूध

केला अपने भरपूर पोटैशियम और हाइड्रेशन गुणों के लिए जाना जाता है, जबकि दूध त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है. अगर आप रूखी और खुरदरी त्वचा की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है.

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पपीता और शहद

अगर आप एक समान त्वचा टोन पाना चाहते हैं और रूखेपन को हमेशा के लिए दूर भगाना चाहते हैं, तो यह मेल आपके लिए एकदम सही है. इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो त्वचा को धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करते हैं, जबकि शहद त्वचा को हाइड्रेट करता है.

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ओटमील और दही

ओटमील त्वचा की जलन को शांत करता है और त्वचा की सुरक्षा परत (स्किन बैरियर) की मरम्मत करता है, जबकि दही हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा है. इसलिए, अगर आपकी त्वचा संवेदनशील और चिडचिडी है, तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय होना चाहिए.

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मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा

मुल्तानी मिट्टी त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोख लेती है, जबकि एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट करता है. बस इसमें पानी या गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे लगाएं; यह त्वचा के रोमछिद्रों को बिना ज्यादा सुखाए साफ करता है.

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