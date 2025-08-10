पुरुष स्वास्थ्य और ताकत के लिए जरूरी 5 आदतें – जिनसे लाइफ में आएगा पॉजिटिव बदलाव

हाइड्रेशन पर खास ध्यान

शरीर में पानी की कमी से थकान और कमजोरी होती है, जो मर्दाना ताकत को प्रभावित करती है। पुरुषों को दिनभर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्लड फ्लो कम होता है, जिससे मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। एक्सरसाइज के बाद पानी पीना और गर्मी में हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना जरूरी है।