  • ये 10 विदेशी सर्दियों के फल कर देंगे हैरान; स्वाद से सेहत तक सब दमदार!

ये 10 विदेशी सर्दियों के फल कर देंगे हैरान; स्वाद से सेहत तक सब दमदार!

Exotic Winter Fruits: विदेशी सर्दियों के फलों को एक्सप्लोर करने से न सिर्फ़ बेहतरीन टेक्सचर और जटिल फ्लेवर मिलते हैं—जो शहद जैसी मिठास से लेकर तेज़, चटपटे स्वाद तक होते हैं—बल्कि यह छोटे, अंधेरे दिनों में सेहत को सपोर्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी विटामिन का एक शक्तिशाली मौसमी बूस्ट भी देते हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 16, 2026 2:36:29 AM IST

1/10

पर्सिमोन

पूर्वी एशिया से आने वाले ये टमाटर के रंग के फल सर्दियों के लिए ज़रूरी हैं. फ़ुयु किस्म सेब की तरह कुरकुरी होती है और इसे सख्त खाया जा सकता है, जबकि हाचिया को कड़वाहट से बचने के लिए जेली जैसा नरम होना चाहिए, जो एक रिच, शहद जैसा, लगभग मसालेदार स्वाद देता है.

2/10

पोमेलो

सभी खट्टे फलों में सबसे बड़ा, पोमेलो दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है. ग्रेपफ्रूट के विपरीत, इसमें एक मोटा, गूदेदार छिलका और मीठे, फूलों जैसे टुकड़े होते हैं जिनमें तेज़ कड़वाहट नहीं होती. यह अपने ताज़ा कुरकुरेपन और भारी मात्रा में विटामिन C के लिए जाना जाता है.

3/10

चेरिमोया

जिसे अक्सर "प्रकृति की आइसक्रीम" कहा जाता है, यह हरा, पपड़ीदार फल ठंडी, ऊँची पहाड़ी उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है. इसके सफ़ेद, क्रीमी गूदे का स्वाद अनानास, केला और स्ट्रॉबेरी के शानदार मिश्रण जैसा होता है, जो इसे सर्दियों की मिठाइयों और हेल्दी स्मूदी के लिए पसंदीदा बनाता है.

4/10

ड्रैगन फ्रूट

मूल रूप से उष्णकटिबंधीय होने के बावजूद, ड्रैगन फ्रूट कई ग्लोबल बाज़ारों में सर्दियों में मिलने वाला एक शानदार फल है. अपनी नियॉन गुलाबी त्वचा और धब्बेदार सफ़ेद या लाल गूदे के साथ, यह कीवी और नाशपाती के मिश्रण जैसी हल्की, ताज़ा मिठास देता है.

5/10

कुमक्वॉट

ये छोटे, अंडाकार खट्टे फल इसलिए अनोखे हैं क्योंकि इन्हें आप पूरा खाते हैं—छिलके समेत. छिलका आश्चर्यजनक रूप से मीठा होता है, जबकि अंदर का गूदा तेज़ और खट्टा होता है, जो एक शानदार "फ्लेवर एक्सप्लोजन" बनाता है जो सर्दियों के सलाद या मुरब्बे में बहुत अच्छा लगता है.

6/10

स्टार फ्रूट

जब इसे आड़ा काटा जाता है, तो यह मोम जैसा, पीला फल एक परफेक्ट पाँच-नुकीला तारा दिखाता है. यह कुरकुरा और अविश्वसनीय रूप से रसदार होता है, जिसमें हरे सेब के संकेत के साथ हल्का, खट्टा स्वाद होता है. इसे अक्सर सर्दियों की पार्टियों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

7/10

पैशन फ्रूट

झुर्रीदार बैंगनी या पीले छिलके में बंद, पैशन फ्रूट के सुगंधित बीज और जेली जैसा गूदा बहुत स्वादिष्ट होता है. इसकी तेज़, उष्णकटिबंधीय खटास सर्दियों के महीनों में आमतौर पर खाए जाने वाले भारी, स्वादिष्ट आरामदायक भोजन के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट प्रदान करती है.

8/10

मेडजूल खजूर

हालांकि ये पूरे साल उपलब्ध रहते हैं, लेकिन "खजूर के राजा" की ताज़ा फसल अक्सर सर्दियों की शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है. ये बहुत बड़े, नम और फाइबर से भरपूर होते हैं, इनका स्वाद नैचुरल कैरामल जैसा होता है और टेक्सचर चबाने वाला होता है, जो सर्दियों में एक हेल्दी, एनर्जी देने वाले स्नैक का काम करता है.

9/10

कीवी

कीवी सर्दियों में सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, खासकर "गोल्डन" वैरायटी जिसकी स्किन चिकनी होती है और स्वाद मीठा, आम जैसा होता है. दोनों वैरायटी पोषक तत्वों का पावरहाउस हैं, इनमें संतरे से ज़्यादा विटामिन C होता है जो मौसमी सर्दी और फ्लू से बचाने में मदद करता है.

10/10

बुद्धा हैंड

शायद सबसे अनोखा दिखने वाला खट्टा फल, इस फल में लंबी, उंगली जैसी पीली फांकें होती हैं. इसमें कोई गूदा या जूस नहीं होता; इसके बजाय, यह अपनी शानदार खुशबू और मोटे छिलके के लिए मशहूर है, जो सर्दियों की बेकिंग में एक ताज़ा, फूलों जैसी नींबू की खुशबू देता है.

