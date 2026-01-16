ये 10 विदेशी सर्दियों के फल कर देंगे हैरान; स्वाद से सेहत तक सब दमदार!

मेडजूल खजूर

हालांकि ये पूरे साल उपलब्ध रहते हैं, लेकिन "खजूर के राजा" की ताज़ा फसल अक्सर सर्दियों की शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है. ये बहुत बड़े, नम और फाइबर से भरपूर होते हैं, इनका स्वाद नैचुरल कैरामल जैसा होता है और टेक्सचर चबाने वाला होता है, जो सर्दियों में एक हेल्दी, एनर्जी देने वाले स्नैक का काम करता है.