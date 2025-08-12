Iron की कमी से हैं परेशान? तो इन फलों को आज से ही बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा
Iron Rich Food: आयरन हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरी मिनरल है, जो हीमोग्लोबिन बनाने और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी कमी से थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादातर लोग आयरन के लिए हरी सब्जियों या सप्लीमेंट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई स्वादिष्ट और पौष्टिक फल भी आयरन से भरपूर होते हैं।
अनार हमारे शरीर में खून को बढ़ाने में मददगार(Pomegranate is helpful in increasing blood in our body)
अनार आयरन का बेहतरीन स्रोत है, जो खून बढ़ाने और थकान दूर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन C आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित होने देता है। इसे सुबह खाली पेट खाना या जूस बनाकर पीना अच्छा रहता है।
सेब एनीमिया से बचाए (Apples prevent anaemia)
सेब में मौजूद आयरन शरीर को हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रखता है।सेब को बिना छीले खाना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि छिलके में भी पोषक तत्व होते हैं। पेयरिंग के लिए, सेब के साथ अमरूद या स्ट्रॉबेरी लें, जिससे विटामिन C आयरन के असर को बढ़ा सके।
किशमिश छोटे आकार में बड़ा फायदा (Raisins small size but big benefit)
किशमिश छोटे आकार में बड़ा फायदा देती है। इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है। इसे रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाना सबसे अच्छा तरीका है।
खजूर थकान करें दूर (Dates relieve fatigue)
खजूर एनर्जी और आयरन से भरपूर होता है। यह खासकर सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और थकान दूर करता है। दिन में 3-4 खजूर खाना एनीमिया से बचाता है।
प्लम इम्यूनिटी बूस्टर (Plums boost immunity)
आलूबुखारा खून बढ़ाने के लिए बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद आयरन और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और पाचन में सुधार लाते हैं। इसे जूस या सीधा खाने दोनों तरह से लिया जा सकता है।
