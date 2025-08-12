Iron की कमी से हैं परेशान? तो इन फलों को आज से ही बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

Iron Rich Food: आयरन हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरी मिनरल है, जो हीमोग्लोबिन बनाने और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी कमी से थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादातर लोग आयरन के लिए हरी सब्जियों या सप्लीमेंट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई स्वादिष्ट और पौष्टिक फल भी आयरन से भरपूर होते हैं।