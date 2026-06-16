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FD पर किस बैंक में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, HDFC, ICICI, PNB और BoB की नई रेट्स ने उड़ाए होश!

अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) आज भी निवेश के सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है. खासकर सीनियर सिटिजन्स के लिए, FD निवेश का एक कम जोखिम वाला जरिया है जो गारंटीड ब्याज दर के साथ-साथ रेगुलर इनकम भी देता है. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के दौरान रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखा. इसके बावजूद देश भर के बड़े बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए FD पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं.


By: Anshika thakur | Published: June 16, 2026 1:51:15 PM IST

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SBI FD की दरें - Photo Gallery
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SBI FD Rates

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) आम ग्राहकों के लिए 3.05% से 6.45% और सीनियर सिटिजन के लिए 6.90% तक की FD ब्याज दरें देता है जो समय-सीमा (tenure) पर निर्भर करता है.

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