FD पर किस बैंक में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, HDFC, ICICI, PNB और BoB की नई रेट्स ने उड़ाए होश!
अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) आज भी निवेश के सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है. खासकर सीनियर सिटिजन्स के लिए, FD निवेश का एक कम जोखिम वाला जरिया है जो गारंटीड ब्याज दर के साथ-साथ रेगुलर इनकम भी देता है. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के दौरान रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखा. इसके बावजूद देश भर के बड़े बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए FD पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं.
SBI FD Rates
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) आम ग्राहकों के लिए 3.05% से 6.45% और सीनियर सिटिजन के लिए 6.90% तक की FD ब्याज दरें देता है जो समय-सीमा (tenure) पर निर्भर करता है.
Amrit Vrishti FD
SBI अमृत वृष्टि FD स्कीम एक खास फिक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम है जो अच्छा रिटर्न देती है और इसमें सीनियर सिटिजन को अतिरिक्त ब्याज का फायदा मिलता है.
PNB FD Rates
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) आम ग्राहकों के लिए 3.00% से 6.60% के बीच FD ब्याज दरें देता है जबकि सीनियर सिटिजन 7.10% तक कमा सकते हैं.
PNB 444 Day FD
PNB की खास 444 दिनों वाली FD स्कीम बैंक की सबसे ज्यादा ब्याज दर देती है जिससे यह निवेशकों के लिए सबसे फायदेमंद FD विकल्पों में से एक बन जाती है.
HDFC FD Rates
HDFC बैंक आम ग्राहकों के लिए 2.75% से 6.50% और सीनियर सिटिजन के लिए 7.00% तक की FD ब्याज दरें देता है.
HDFC Peak Returns
HDFC बैंक 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने से कम समय की जमा राशि पर अपनी सबसे ज्यादा FD दरें देता है जो कई शॉर्ट-टर्म डिपॉज़िट स्कीम की तुलना में बेहतर रिटर्न देती हैं.
ICICI FD Rates
ICICI बैंक आम ग्राहकों के लिए 2.75% से 6.50% के बीच FD ब्याज दरें देता है जबकि सीनियर सिटिजन 7.10% तक कमा सकते हैं.
BoB 444 Day FD
बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) आम ग्राहकों के लिए 3.50% से 6.45% और सीनियर सिटिजन के लिए 6.95% तक की FD ब्याज दरें देता है जिसमें इसकी 444 दिनों वाली FD स्कीम सबसे ज्यादा रिटर्न देती है.