Best Diet: इन जादुई चीजों को डाइट में करें शामिल, कभी नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत, 98 साल की बूढ़ी महिला ने बताया लंबी उम्र का राज

Best Diet: इन जादुई चीजों को डाइट में करें शामिल, कभी नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत, 98 साल की बूढ़ी महिला ने बताया लंबी उम्र का राज
Best Diet For Lifestyle: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता, वहीं आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग तरह-तरह की जानकारी लेते हैं और जानकारी देते भी हैं. ऐसी ही एक महिला सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं. जी हाँ, उनका नाम अबुएला नायरा हैं और वो एक अमेज़न हीलर, ये महिला 98 वर्ष की हैं और आज भी एक दम फिट हैं.
अबुएला नायरा ने क्या कहा
हाल ही में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और कहा कि मैंने 98 साल पूरे कर लिए हैं, कभी डॉक्टर के पास नहीं गई' - स्वस्थ रहने के लिए आपको भी अपनी डाइट में ये 4 चीजें शामिल करनी चाहिए.
अबूएला नायरा के 65.2K'
उन्होंने किन चार चीजों की बात की है ये हम आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले जान लें कि अबूएला नायरा को 65.2K लोगों ने फॉलो किया है. चलिए जान लेते हैं उन्होंने किन किन चीजों की बात की है.
वाइल्ड ब्लूबेरी
वाइल्ड ब्लूबेरी पोषक तत्वों से भरपूर एक सुपरफूड है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर एंथोसायनिन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. वाइल्ड ब्लूबेरी याददाश्त और दिमागी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती है, साथ ही दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सुधारता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है.
लहसुन
लहसुन एक शक्तिशाली औषधीय गुणों वाला खाद्य पदार्थ है. इसमें मौजूद एलिसिन तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है. लहसुन हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है. साथ ही यह पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है.
बोन ब्रॉथ
बोन ब्रॉथ (हड्डियों का सूप) पोषण से भरपूर और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें कोलेजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो जोड़ों, हड्डियों और त्वचा की सेहत को मजबूत बनाते हैं. बोन ब्रॉथ पाचन को सुधारने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और शरीर की रिकवरी में मदद करता है, इसलिए इसे एक नेचुरल हेल्थ टॉनिक माना जाता है.
कोम्बुचा
कोम्बुचा एक फर्मेंटेड चाय है, जो सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और आंतों की सेहत सुधारते हैं. कोम्बुचा शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है. साथ ही यह ऊर्जा बढ़ाने और मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करने में भी सहायक होती है.