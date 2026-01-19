Best Diet: इन जादुई चीजों को डाइट में करें शामिल, कभी नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत, 98 साल की बूढ़ी महिला ने बताया लंबी उम्र का राज

Best Diet For Lifestyle: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता, वहीं आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग तरह-तरह की जानकारी लेते हैं और जानकारी देते भी हैं. ऐसी ही एक महिला सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं. जी हाँ, उनका नाम अबुएला नायरा हैं और वो एक अमेज़न हीलर, ये महिला 98 वर्ष की हैं और आज भी एक दम फिट हैं.