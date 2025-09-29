सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़

Sex Problems: पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) पर खानपान का गहरा असर पड़ता है. जंक फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी को घटाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस में कमी आती है. वहीं, हेल्दी डाइट जैसे जिंक युक्त फूड (कद्दू के बीज, अंडे), ओमेगा-3 (मछली, अखरोट), विटामिन D (धूप, मशरूम) और एंटीऑक्सीडेंट्स (ब्लूबेरी, ग्रीन टी) पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ाते हैं. हेल्दी डाइट ब्लड फ्लो सुधारती है, हार्मोन बैलेंस करती है और इरेक्शन को मजबूत बनाती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 29, 2025 11:23:17 AM IST

Follow us on
Google News
सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
1/11

सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) पर खाने का असर

दिनभर में हम जो भी खातें हैं वह शरीर के साथ-साथ हमारे सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) पर असर डालता है. सही डाइट टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो को मजबूत बनाती है, जबकि जंक फूड इन्हें कमजोर करता है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
2/11

जंक फूड कम करता है सेक्स ड्राइव (Sex Drive)

पिज्जा, बर्गर और चिप्स जैसे प्रोसेस्ड फूड पुरुषों की सेक्स ड्राइव (Sex Drive) घटाते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की रिसर्च बताती है कि ज्यादा जंक फूड से टेस्टोस्टेरोन और इरेक्शन दोनों पर बुरा असर पड़ता है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
3/11

जिंक है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर

कद्दू के बीज, बादाम, मूंगफली और अंडे जैसे जिंक युक्त खाद्य पदार्थ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाते हैं और स्पर्म क्वालिटी (Sperm count) को भी सुधारते हैं.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
4/11

ओमेगा-3 फैटी एसिड से मिलेगी ऊर्जा

अखरोट, मछली और अलसी के बीज में पाया जाने वाला ओमेगा-3 तनाव कम करता है और यौन क्षमता को बेहतर बनाता है. यह दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
5/11

विटामिन D से मजबूत होगी सेक्स लाइफ

अंडे की जर्दी, मशरूम और धूप से मिलने वाला विटामिन D हार्मोन बैलेंस को दुरुस्त करता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस (Sexual Helth) को बढ़ाता है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
6/11

एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं सुरक्षा

ब्लूबेरी और ग्रीन टी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शुक्राणुओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और उनकी क्वालिटी बढ़ाते हैं.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
7/11

अनहेल्दी डाइट से घटता स्पर्म काउंट (Sperm count)

फ्रेंच फ्राइज, कुकीज और पैकेज्ड फूड टेस्टोस्टेरोन कम करते हैं और स्पर्म काउंट (Sperm count) को घटाते हैं. लंबे समय तक इसको खाने से फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाता है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
8/11

स्मोकिंग और अल्कोहल हैं खतरनाक

धूम्रपान और शराब इरेक्शन डिसफंक्शन बढ़ाते हैं और शरीर में ब्लड फ्लो को कमजोर करते हैं. इससे न सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) बल्कि समग्र स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
9/11

ज्यादा कैफीन से कम होती है सेक्स ड्राइव (Sex Drive)

दिन में दो कप से ज्यादा चाय या कॉफी लेने से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है. यह स्ट्रेस हार्मोन लिबिडो और यौन इच्छा को घटाता है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
10/11

हेल्दी डाइट है बेडरूम का असली सीक्रेट

फल, सब्जियां, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट न सिर्फ हार्मोन संतुलित रखती है बल्कि स्पर्म काउंट (Sperm count) और इरेक्शन को भी मजबूत बनाती है.

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
11/11

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
diet for sexual healthfoods to increase testosteroneimproving sperm quality through dietjunk food effects on male sexual healthvitamins to boost sexual
सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery
सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़ - Photo Gallery