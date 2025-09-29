सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़

Sex Problems: पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) पर खानपान का गहरा असर पड़ता है. जंक फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी को घटाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस में कमी आती है. वहीं, हेल्दी डाइट जैसे जिंक युक्त फूड (कद्दू के बीज, अंडे), ओमेगा-3 (मछली, अखरोट), विटामिन D (धूप, मशरूम) और एंटीऑक्सीडेंट्स (ब्लूबेरी, ग्रीन टी) पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ाते हैं. हेल्दी डाइट ब्लड फ्लो सुधारती है, हार्मोन बैलेंस करती है और इरेक्शन को मजबूत बनाती है.