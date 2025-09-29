सिर्फ जिम ही नहीं सही डाइट भी बनाती है मर्दों को बेडरुम का हीरो ,डॉक्टर ने बताए ये राज़
Sex Problems: पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) पर खानपान का गहरा असर पड़ता है. जंक फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी को घटाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस में कमी आती है. वहीं, हेल्दी डाइट जैसे जिंक युक्त फूड (कद्दू के बीज, अंडे), ओमेगा-3 (मछली, अखरोट), विटामिन D (धूप, मशरूम) और एंटीऑक्सीडेंट्स (ब्लूबेरी, ग्रीन टी) पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ाते हैं. हेल्दी डाइट ब्लड फ्लो सुधारती है, हार्मोन बैलेंस करती है और इरेक्शन को मजबूत बनाती है.
सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) पर खाने का असर
दिनभर में हम जो भी खातें हैं वह शरीर के साथ-साथ हमारे सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) पर असर डालता है. सही डाइट टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो को मजबूत बनाती है, जबकि जंक फूड इन्हें कमजोर करता है.
जंक फूड कम करता है सेक्स ड्राइव (Sex Drive)
पिज्जा, बर्गर और चिप्स जैसे प्रोसेस्ड फूड पुरुषों की सेक्स ड्राइव (Sex Drive) घटाते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की रिसर्च बताती है कि ज्यादा जंक फूड से टेस्टोस्टेरोन और इरेक्शन दोनों पर बुरा असर पड़ता है.
जिंक है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर
कद्दू के बीज, बादाम, मूंगफली और अंडे जैसे जिंक युक्त खाद्य पदार्थ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाते हैं और स्पर्म क्वालिटी (Sperm count) को भी सुधारते हैं.
ओमेगा-3 फैटी एसिड से मिलेगी ऊर्जा
अखरोट, मछली और अलसी के बीज में पाया जाने वाला ओमेगा-3 तनाव कम करता है और यौन क्षमता को बेहतर बनाता है. यह दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है.
विटामिन D से मजबूत होगी सेक्स लाइफ
अंडे की जर्दी, मशरूम और धूप से मिलने वाला विटामिन D हार्मोन बैलेंस को दुरुस्त करता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस (Sexual Helth) को बढ़ाता है.
एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं सुरक्षा
ब्लूबेरी और ग्रीन टी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शुक्राणुओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और उनकी क्वालिटी बढ़ाते हैं.
अनहेल्दी डाइट से घटता स्पर्म काउंट (Sperm count)
फ्रेंच फ्राइज, कुकीज और पैकेज्ड फूड टेस्टोस्टेरोन कम करते हैं और स्पर्म काउंट (Sperm count) को घटाते हैं. लंबे समय तक इसको खाने से फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाता है.
स्मोकिंग और अल्कोहल हैं खतरनाक
धूम्रपान और शराब इरेक्शन डिसफंक्शन बढ़ाते हैं और शरीर में ब्लड फ्लो को कमजोर करते हैं. इससे न सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Helth) बल्कि समग्र स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है.
ज्यादा कैफीन से कम होती है सेक्स ड्राइव (Sex Drive)
दिन में दो कप से ज्यादा चाय या कॉफी लेने से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है. यह स्ट्रेस हार्मोन लिबिडो और यौन इच्छा को घटाता है.
हेल्दी डाइट है बेडरूम का असली सीक्रेट
फल, सब्जियां, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट न सिर्फ हार्मोन संतुलित रखती है बल्कि स्पर्म काउंट (Sperm count) और इरेक्शन को भी मजबूत बनाती है.
