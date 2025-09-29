ऑफिस में बैठकर भी रहिए फिट और एनर्जेटिक-अपनाएं ये डेस्क-फ्रेंडली एक्सरसाइज

आजकल ज्यादातर लोग घंटों तक ऑफिस डेस्क पर बैठे-बैठे काम करते हैं, लगातार बैठने से कमर दर्द, गर्दन जकड़न और थकान जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी सीट से उठे बिना भी फिट और एक्टिव रह सकते हैं. कुछ आसान डेस्क-फ्रेंडली एक्सरसाइजेज आपकी मसल्स को रिलैक्स करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं और आपको पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस कराती हैं.