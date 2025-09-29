ऑफिस में बैठकर भी रहिए फिट और एनर्जेटिक-अपनाएं ये डेस्क-फ्रेंडली एक्सरसाइज
आजकल ज्यादातर लोग घंटों तक ऑफिस डेस्क पर बैठे-बैठे काम करते हैं, लगातार बैठने से कमर दर्द, गर्दन जकड़न और थकान जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी सीट से उठे बिना भी फिट और एक्टिव रह सकते हैं. कुछ आसान डेस्क-फ्रेंडली एक्सरसाइजेज आपकी मसल्स को रिलैक्स करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं और आपको पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस कराती हैं.
ऑफिस में फिट रहें
दिनभर डेस्क पर बैठे रहना सेहत पर बुरा असर डाल सकता है लेकिन कुछ आसान और सेफ एक्सरसाइज करके आप ऑफिस में रहते हुए भी फिट, एनर्जेटिक और स्ट्रेस-फ्री महसूस कर सकते हैं.
सीटेड नेक स्ट्रेच
कुर्सी पर सीधे बैठें और धीरे-धीरे गर्दन को बाईं और दाईं ओर मोड़े, यह एक्सरसाइज गर्दन और कंधों की टेंशन कम करती है और लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने के बाद आराम देती है.
शोल्डर रोल्स
कंधों को आगे और पीछे धीरे-धीरे घुमाएँ, इसे दिन में कई बार करें. यह सिर्फ कंधों की सिकुड़न कम नहीं करता, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है और शरीर को तरोताज़ा महसूस कराता है
सीटेड स्पाइन ट्विस्ट
कुर्सी पर सीधे बैठकर कमर को हल्का मोड़ें और पीछे देखें, यह रीढ़ की हड्डी को एक्टिव रखता है, बैक पेन कम करता है और ऑफिस में लंबे समय तक बैठने के बाद लचीलापन बनाए रखता है.
लेग एक्सटेंशन
कुर्सी पर बैठकर पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ और फिर नीचे लाएँ, यह पैरों और घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाली थकान कम करता है.
रिस्ट और हैंड स्ट्रेच
कीबोर्ड पर काम करते समय बीच-बीच में हाथ और कलाई को स्ट्रेच करें, यह एक्सरसाइज हाथों की थकान को कम करती है और काम करने की क्षमता बढ़ाती है
कुर्सी पर बैठकर एड़ी को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ
कुर्सी पर बैठकर एड़ी को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ और फिर नीचे लाएँ यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, पैरों को एक्टिव रखता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाली पैरों की थकान को कम करता है.
5 मिनट का ब्रेक
हर घंटे 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें खड़े होकर स्ट्रेच करें, हल्का वॉक करें या पानी पिएँ . यह छोटी आदत ऑफिस में फिटनेस बनाए रखने और दिमाग को तरोताज़ा रखने में बहुत मदद करती है
