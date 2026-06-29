‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप

तब्बार

वेब सीरीज 'तब्बार' की कहानी की बात करें, तो इसमें पंजाब के सीधे-साधे मिडिल क्लास के परिवार को दिखाया गया है. एक समय यह परिवार बहुत मुश्किलों में पड़ जाता है. इसके बाद एक रिटायर्ड पुलिस अफसर (पवन मल्होत्रा) उनकी मदद करने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है. इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.