  • Home>
  • Gallery»
  • ‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप

‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप

OTT Series: ओटीटी पर मौजूद कुछ ऐसी क्राइम-थ्रिलर सीरीज मौजूद हैं, जिसे देख आपकी रातों की नींद उड़ सकती है. चलिए आपको 5 ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताते हैं, जिनकी कहानियों में है दम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 29, 2026 5:56:51 PM IST

Follow us on
Google News
Tabbar - Photo Gallery
1/5

तब्बार

वेब सीरीज 'तब्बार' की कहानी की बात करें, तो इसमें पंजाब के सीधे-साधे मिडिल क्लास के परिवार को दिखाया गया है. एक समय यह परिवार बहुत मुश्किलों में पड़ जाता है. इसके बाद एक रिटायर्ड पुलिस अफसर (पवन मल्होत्रा) उनकी मदद करने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है. इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

You Might Be Interested In
crime stories - Photo Gallery
2/5

क्राइम स्टोरीज

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज 'क्राइम स्टोरीजः इंडिया डिटेक्टिव्स' ने लोगों का ध्यान खींच लिया था. सीरीज की कहानी की बात करें, तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे पुलिस किसी मामले की जांच करती है. और हत्या-किडनैपिंग मामलों को सुलझाती है.

criminal justice season 1 - Photo Gallery
3/5

क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1

पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी अभिनीत इस सीरीज की कहानी काफी दिलचस्प है. इस सीरीज की कहानी में एक कैब ड्राइवर के पैसेंजर की हत्या हो जाती है. इस मामले में उसे जेल भेज दिया जाता है. फिर पंकज त्रिपाठी इस केस को लड़ते है.

You Might Be Interested In
sector 36 - Photo Gallery
4/5

सेक्टर 36

सेक्टर 36 सीरीज एक रोमांचक भारतीय क्राइम-थ्रिलर फिल्म, जो 2024 में बनी थी और वेब सीरीज़ के बजाय नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.आदित्य निम्बालकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2006 में हुए निठारी सीरियल हत्याकांड की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली काल्पनिक नाट्य प्रस्तुति है.

You Might Be Interested In
Aranyaka - Photo Gallery
5/5

आरण्यक

हिमाचल प्रदेश के एक शांत हिल स्टेशन में एक विदेशी पर्यटक के गायब होने और हत्या के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी (रवीना टंडन) एक नए पुलिस अफसर के साथ मिलकर मामले की जांच करती हैं. यह सस्पेंस से भरपूर 'कातिल कौन है' वाली क्राइम थ्रिलर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Tags:
delhi crimeSector 36
‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप - Photo Gallery
‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप - Photo Gallery
‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप - Photo Gallery
‘दिल्ली क्राइम’ से ‘सेक्टर 36’ तक, OTT की 5 क्राइम सीरीज उड़ा देंगी रातों की नींद, तीसरी देखकर कांप उठेंगे आप - Photo Gallery