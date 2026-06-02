Cheapest Countries For Retirement: कम खर्च में लग्जरी जिंदगी! रिटायरमेंट के लिए ये 5 देश बन रहे पहली पसंद
5 Cheapest Countries For Retirement: महंगाई बढ़ने और जीवनशैली की लागत लगातार ऊपर जाने के बीच समय से पहले रिटायरमेंट की योजना बनाना लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. ऐसे में कई लोग ऐसे देशों की तलाश कर रहे हैं, जहां कम खर्च में बेहतर जीवनशैली, सुरक्षित माहौल और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.
ग्लोबल पीस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग
ग्लोबल पीस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग से जुड़े आंकड़ों के आधार पर कुछ देश रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं. इन देशों में कम बजट में भी आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण जीवन जिया जा सकता है. हालांकि, किसी देश को चुनने से पहले वहां की जलवायु, स्वास्थ्य सेवाएं, भाषा और स्थानीय संस्कृति को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
पुर्तगाल
पुर्तगाल दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है. यहां का सुहावना मौसम, खूबसूरत समुद्री तट और शांत जीवनशैली रिटायर लोगों को आकर्षित करती है. देश का कॉस्ट ऑफ लिविंग अपेक्षाकृत कम है और ‘नॉन-हैबिट्यूअल रेजिडेंस’ स्टेटस मिलने पर विदेशी नागरिकों को कई वर्षों तक इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी मानी जाती हैं, जिससे यह रिटायरमेंट के लिए लोकप्रिय विकल्प बन गया है.
मलेशिया
मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे शांत और किफायती देशों में शामिल है. यहां आधुनिक शहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. ‘मलेशिया माई सेकेंड होम’ (MM2H) कार्यक्रम विदेशी नागरिकों को लंबी अवधि का वीजा उपलब्ध कराता है. अंग्रेजी भाषा का व्यापक उपयोग होने से विदेशी लोगों को यहां बसने में अधिक कठिनाई नहीं होती.
स्पेन
स्पेन लंबे समय से रिटायरमेंट डेस्टिनेशन के रूप में लोकप्रिय रहा है. यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खूबसूरत शहर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं इसकी बड़ी खासियत हैं. जो लोग सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा बनते हैं या पेंशन प्राप्त करते हैं, वे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. यूरोप में रहने का अनुभव चाहने वालों के लिए स्पेन आकर्षक विकल्प माना जाता है.
कोस्टा रिका
कोस्टा रिका अपनी हरियाली, समुद्री तटों और एडवेंचर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है. यहां का शांत वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं रिटायर्ड लोगों को आकर्षित करती हैं. ‘पेंशनैडो वीजा’ कार्यक्रम के जरिए विदेशी नागरिक यहां बस सकते हैं. कम खर्च में अच्छी जीवनशैली और प्राकृतिक सुंदरता इसे खास बनाती है.
पनामा
पनामा को दुनिया के सबसे लोकप्रिय रिटायरमेंट देशों में गिना जाता है. यहां विदेशी नागरिकों को विशेष रिटायरमेंट वीजा के तहत कई तरह की छूट मिलती हैं, जिनमें यात्रा, सार्वजनिक परिवहन और रेस्टोरेंट बिल पर डिस्काउंट शामिल है. विदेशी आय पर टैक्स न लगना भी इसकी बड़ी विशेषता है. कम बजट से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल तक, दोनों तरह की जिंदगी यहां संभव है.
देश चुनने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
रिटायरमेंट के लिए किसी देश का चयन केवल कम खर्च के आधार पर नहीं करना चाहिए. मौसम, भाषा, खान-पान, स्वास्थ्य सेवाएं, वीजा नियम और सामाजिक माहौल जैसे पहलुओं का मूल्यांकन भी जरूरी है. सही योजना और जानकारी के साथ चुना गया देश रिटायरमेंट के वर्षों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आनंददायक बना सकता है.