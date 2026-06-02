Cheapest Countries For Retirement: कम खर्च में लग्जरी जिंदगी! रिटायरमेंट के लिए ये 5 देश बन रहे पहली पसंद

पुर्तगाल

पुर्तगाल दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है. यहां का सुहावना मौसम, खूबसूरत समुद्री तट और शांत जीवनशैली रिटायर लोगों को आकर्षित करती है. देश का कॉस्ट ऑफ लिविंग अपेक्षाकृत कम है और ‘नॉन-हैबिट्यूअल रेजिडेंस’ स्टेटस मिलने पर विदेशी नागरिकों को कई वर्षों तक इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी मानी जाती हैं, जिससे यह रिटायरमेंट के लिए लोकप्रिय विकल्प बन गया है.