स्वाद भी, सेहत भी! गर्मियों में पेट को ठंडा रखने के लिए खाएं ये 6 चीजें

Best Cooling Foods In Summer : गर्मी में हेल्दी रहने के लिए शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है. गर्म हवा, धूप, पसीने जैसी समस्याओं से बचने के लिए सभी लोग अपने पहनावे में बदलाव करते हैं. इसके अलावा खाने की चीजों में भी बदलाव करने की जरूरत होती है. आइए ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जो स्वादिष्ट के साथ-सात सीजन में पेट को भी ठंडा रखती है.