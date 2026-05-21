Cooling Foods: गर्मियों में पेट को ठंडा रखेंगी ये 7 देसी चीजें, इन बीमारियों से दिलाएंगी छुटकारा, जानिए पूरी लिस्ट

Cooling Foods: गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ-साथ शरीर की अंदरूनी गर्मी भी तेजी से बढ़ जाती है. इसका सबसे ज्यादा असर पेट और पाचन तंत्र पर पड़ता है. इस दौरान लोगों को एसिडिटी, गैस, पेट में जलन, अपच और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों का जिक्र मिलता है, जो शरीर को अंदर से ठंडक देने के साथ पेट को भी शांत रखने में मदद करती हैं. गोंद कतीरा से लेकर गुलकंद तक, ये 7 चीजें गर्मियों में आपके पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने में बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं.