Cooling Foods: गर्मियों में पेट को ठंडा रखेंगी ये 7 देसी चीजें, इन बीमारियों से दिलाएंगी छुटकारा, जानिए पूरी लिस्ट
गोंद कतीरा – नेचुरल बॉडी कूलेंट
गोंद कतीरा गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने का एक पारंपरिक आयुर्वेदिक उपाय माना जाता है. इसे पानी में भिगोकर शरबत या दूध में मिलाकर सेवन किया जाता है. यह शरीर की गर्मी को कम करने और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है.
गुलकंद – पेट और मन दोनों को ठंडक
गुलकंद गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक देसी सुपरफूड है, जिसे आयुर्वेद में शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है. यह एसिडिटी कम करने, पाचन सुधारने और शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है.
दही – प्रोबायोटिक पावर
दही गर्मियों में पेट के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और पेट की जलन व एसिडिटी से राहत दिलाते हैं.
खीरा – पानी से भरपूर सुपरफूड
खीरे में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है. यह पेट की गर्मी कम करता है और पाचन को भी हल्का और बेहतर बनाए रखता है.
सौंफ – पेट की जलन का घरेलू इलाज
सौंफ की तासीर ठंडी मानी जाती है. इसे खाने या सौंफ का पानी पीने से एसिडिटी, गैस और पेट की जलन में राहत मिलती है. यह पाचन को भी बेहतर बनाती है.
नारियल पानी – नेचुरल एनर्जी ड्रिंक
नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. यह पेट को ठंडक देने के साथ शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है.
तरबूज – गर्मियों का सबसे ठंडा फल
तरबूज गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ पेट की गर्मी को भी कम करता है.