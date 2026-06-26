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जलभराव और खराब रास्तों की है टेंशन? कम बजट लाएं ये 5 High Ground Clearance कारें, ऑफ रोडिंग में नहीं होगी समस्या

High ground clearance cars: भारत में मानसून का मौसम अपने साथ राहत तो लेकर आता है, लेकिन कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव और गड्ढों से भरी सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं. ऐसे हालात में कम ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारें अक्सर सड़क पर फंस जाती हैं. हालांकि, ऐसा ज्यादातर सेडान और हैचबैक कारों के साथ होता है. इससे न केवल कार को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है, बल्कि ड्राइविंग करने में भी समस्या होती है.


By: Kunal Mishra | Last Updated: June 26, 2026 4:32:25 PM IST

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Maruti Grand Vitara

अगर आप जलभराव वाले रास्तों से आते-जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां मानसून के समय अक्सर पानी की समस्या रहती है तो ऐसे में Maruti Grand Vitara कार लेना आपके लिए बेहतर रहेगी. इस कार में आपको 210 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जोकि ऑफरोडिंग करने में भी सक्षम माना जाता है. यह कार 10.77 लाख रुपये की कीमत से शुरू होती है. इस कार को आप ऑफरोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, थोड़े जलभराव वाली सड़कों को तो यह आसानी से पार कर जाती है.

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Tata Nexon

अगर आप एक बेहतरीन हाई ग्राउंड क्लीयरेंस कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Tata Nexon को घर ला सकते हैं. यह कार न केवल ग्राउंड क्लीयरेंस में बेहतर है बल्कि, इसमें आपको ग्लोबल NCAP द्वारी दी गई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है. इस कार में आपको 208mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है. वहीं, इसकी कीमत 7.37 लाख रुपये से शुरू होकर 14.32 लाख रुपये तक जाती है.

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Maruti Suzuki Breeza

अगर आप एक बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Maruti Suzuki Breeza आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. इस कार में आपको 200mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, जिसकी कीमत 8.25 लाख रुपये से शुरु होकर 13.01 लाख रुपये तक जाती है.

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Mahindra Thar

अगर आप जलभराव वाले रास्तों से होकर गुजरते हैं तो ऐसे में Mahindra Thar आपके लिए कमाल की कार साबित हो सकती है. इसमें आपको 226 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, जो गढ्ढों और जलभराव को बिना किसी समस्या के पार कर जाती है.

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Mahindra XUV700

ऑफरोडिंग या रफ एंड टफ कार लेना चाहते हैं, जो जलभराव को आसानी से पार कर जाए तो ऐसे में आप Mahindra XUV700 ले सकते हैं. इस कार में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो पानी वाले रास्तों को भी पार कर जाती है.

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offroading cars
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