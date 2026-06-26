जलभराव और खराब रास्तों की है टेंशन? कम बजट लाएं ये 5 High Ground Clearance कारें, ऑफ रोडिंग में नहीं होगी समस्या

Maruti Grand Vitara

अगर आप जलभराव वाले रास्तों से आते-जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां मानसून के समय अक्सर पानी की समस्या रहती है तो ऐसे में Maruti Grand Vitara कार लेना आपके लिए बेहतर रहेगी. इस कार में आपको 210 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जोकि ऑफरोडिंग करने में भी सक्षम माना जाता है. यह कार 10.77 लाख रुपये की कीमत से शुरू होती है. इस कार को आप ऑफरोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, थोड़े जलभराव वाली सड़कों को तो यह आसानी से पार कर जाती है.