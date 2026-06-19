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15 लाख से कम में बेहद दमदार हैं ये 5 कारें, माइलेज से पावर तक में किफायती, लिस्ट में Maruti Suzuki Breeza भी शामिल

best cars under 15 lakhs: 15 लाख रुपये से कम के बजट में आज कई ऐसी कारें मौजूद हैं, जो शानदार माइलेज, दमदार इंजन के साथ ही साथ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. इनमें आपको पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों के भी विकल्प मिल जाएंगे. अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ लंबी यात्राओं में भी अच्छा प्रदर्शन करे.


By: Kunal Mishra | Published: June 19, 2026 9:51:39 PM IST

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15 लाख से कम में बेहद दमदार हैं ये 5 कारें, माइलेज से पावर तक में किफायती, लिस्ट में Maruti Suzuki Breeza भी शामिल - Photo Gallery
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Honda Amaze

Honda Amaze उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक भरोसेमंद और आरामदायक सेडान खरीदना चाहते हैं. इस कार में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, स्मूद और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल जाता है.

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Maruti Suzuki Brezza

अगर आप 15 लाख से कम में कोई बेहतर कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Maruti Suzuki Brezza लेना काफी फायदेमंद हो सकती है. इस कार में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, CNG विकल्प के साथ ही साथ शानदार माइलेज और एक अच्छी रीसेल वैल्यू भी मिलती है.

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Kia Syros

Kia Syros अपने बेहतरीन और आकर्षक डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स से लोकप्रिय हो रही है. इस कार में आपको आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और आरामदायक केबिन भी मिल जाता है.

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Tata Curvv

Tata Curvv अपने कूपे एसयूवी डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है. इस कार में आपको आकर्षक कूपे-स्टाइल एसयूवी डिजाइन, पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प, बड़ा केबिन और बूट स्पेस के साथ ही साथ कई फीचर्स मिल जाते हैं.

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Tata Punch

Tata Punch माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय कारों में शामिल है. हैचबैक के तौर पर आप यह कार ले सकते हैं. इस कार में आपको कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद मजबूत रोड प्रेजेंस, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और एक अच्छी सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है.

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