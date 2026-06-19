15 लाख से कम में बेहद दमदार हैं ये 5 कारें, माइलेज से पावर तक में किफायती, लिस्ट में Maruti Suzuki Breeza भी शामिल

best cars under 15 lakhs: 15 लाख रुपये से कम के बजट में आज कई ऐसी कारें मौजूद हैं, जो शानदार माइलेज, दमदार इंजन के साथ ही साथ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. इनमें आपको पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों के भी विकल्प मिल जाएंगे. अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ लंबी यात्राओं में भी अच्छा प्रदर्शन करे.