Best Cars: बारिश में भी नहीं रुकेंगी 10 लाख से कम में आने वाली ये 5 बेहतरीन कारें, फीचर्स से लेकर लुक्स में भी बेहद शानदार

Best Cars under 10 lakhs: मानसून के मौसम में कार खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहकों की पहली प्राथमिकता एक ऐसी गाड़ी होती है, जो बारिश के जलभराव को भी पार करके आसानी से निकल जाए. एक अच्छी और ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कार लेना हमेशा से एक बेहतर विकल्प माना जाता है. लेकिन, केवल ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस ही काफी नहीं होता.