  • Best Budget Room Heater: कड़ाके की ठंड से चाहते हैं बचना तो ये सस्ते हीटर है बेस्ट..!

Best Budget Room Heater: कड़ाके की ठंड से चाहते हैं बचना तो ये सस्ते हीटर है बेस्ट..!

Best Budget Heater: सर्दियों की कड़ाके की ठंड में घर को गर्म रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. बदलते मौसम के साथ बुखार, खांसी और जुखाम जैसी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. ऐसे में सही रूम हीटर का चुनाव बेहद जरूरी है, जो गर्माहट के साथ सुरक्षा और आराम भी सुनिश्चित करे.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 8, 2025 5:20:45 PM IST

room heater 1 - Photo Gallery
1/7

कड़ाके की सर्दी

ठंड अपने चरम पर पहुंचने लगी है. मौसम बदलते ही कई लोगों को बुखार, खांसी और जुखाम जैसी तकलीफें होने लगती हैं, खासकर घर के बुजुर्गों को इसका ज्यादा असर महसूस होता है.

room heater 2 - Photo Gallery
2/7

मार्केट में कई विकल्प

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह रूम हीटर के असंख्य विकल्प उपलब्ध हैं. इनमें बजट-फ्रेंडली मॉडल भी शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 799 रुपये से शुरू हो जाती है.

room heater 3 - Photo Gallery
3/7

Lifelong का बजट हीटर

Lifelong का किफायती रूम हीटर ई-कॉमर्स साइट्स पर करीब 999 रुपये में मिल जाता है. Lifelong Infinia Plus मॉडल 2000W ब्लोवर के साथ आता है और ISI सर्टिफिकेशन के साथ लैस है. इसमें दो अलग-अलग हीट सेटिंग मोड दिए गए हैं.

room heater 4 - Photo Gallery
4/7

Longway Magma रूम हीटर

Longway Magma Room Air Heater Amazon पर करीब 799 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. ये1000W और 2000W – दोनों हीट मोड्स सपोर्ट करता है. साथ ही इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन का फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है.

room heater 5 - Photo Gallery
5/7

वॉल-माउंटेड इलेक्ट्रिक हीटर

ये वॉल-माउंटेड इलेक्ट्रिक एयर हीटर लगभग 849 रुपये में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है. इसे किसी भी दीवार पर आसानी से लगाया जा सकता है. इसमें साइलेंट इंफ्रारेड फैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो बिना शोर किए गर्माहट देता है.

room heater 5 - Photo Gallery
6/7

Crompton का Room Heater

Crompton Comfort Neo रूम हीटर भी ऑनलाइन खरीदा जा सकता है. Amazon पर इसकी कीमत लगभग 1,599 रुपये है. इसमें तापमान को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करने का विकल्प मिलता है और साथ ही ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर भी मौजूद है.

Bajaj Room Heater - Photo Gallery
7/7

Bajaj का रूम हीटर

सर्दियों में घर गर्म रखने के लिए Bajaj Majesty RX10 Room Heater एक अच्छा ऑप्शन है. इसकी कीमत करीब 2,099 रुपये है. इस मॉडल में ट्रिपल लेयर सेफ्टी दी गई है और कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी भी प्रदान करती है.

