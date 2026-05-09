Best hill stations: इस गर्मी इन खूबसूरत हिल स्टेशनों की सैर, पहाड़, झीलें और ठंडी हवाएं…घूमने के लिए बेस्ट हैं ये जगह

Best hill stations in India: गर्मियों की छुट्टियां आते ही हर कोई ऐसी जगह घूमने का प्लान बनाता है, जहां ठंडी हवा, खूबसूरत नजारे और सुकून भरा माहौल मिल सके. अगर आप भी बच्चों और परिवार के साथ कम बजट में शानदार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो भारत के कुछ हिल स्टेशन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यहां एडवेंचर, नेचर और रिलैक्सेशन तीनों का मजा मिलेगा.