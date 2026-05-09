Best hill stations: इस गर्मी इन खूबसूरत हिल स्टेशनों की सैर, पहाड़, झीलें और ठंडी हवाएं…घूमने के लिए बेस्ट हैं ये जगह
Best hill stations in India: गर्मियों की छुट्टियां आते ही हर कोई ऐसी जगह घूमने का प्लान बनाता है, जहां ठंडी हवा, खूबसूरत नजारे और सुकून भरा माहौल मिल सके. अगर आप भी बच्चों और परिवार के साथ कम बजट में शानदार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो भारत के कुछ हिल स्टेशन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यहां एडवेंचर, नेचर और रिलैक्सेशन तीनों का मजा मिलेगा.
मनाली - बर्फ और एडवेंचर का मजा
मनाली बच्चों और फैमिली ट्रिप के लिए सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन है. यहां बर्फीले पहाड़, रोहतांग पास और एडवेंचर एक्टिविटीज छुट्टियों को यादगार बना देती हैं.
नैनीताल – झीलों के शहर की खूबसूरती
नैनीताल की खूबसूरत झीलें और ठंडी हवाएं गर्मियों में राहत देती हैं. यहां बोटिंग, मॉल रोड घूमना और पहाड़ों का नजारा बच्चों को खूब पसंद आता है.
मसूरी–पहाड़ों की रानी
मसूरी अपने शांत वातावरण और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है. कैमल्स बैक रोड और केम्प्टी फॉल्स जैसी जगहें फैमिली ट्रिप को खास बना देती हैं.
दार्जिलिंग – चाय बागानों की सैर
दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, चाय के बागान और ठंडा मौसम बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित करता है. यहां सूर्योदय का नजारा बेहद खास माना जाता है.
शिमला–फैमिली वेकेशन का फेवरेट
शिमला में मॉल रोड, रिज और जाखू मंदिर जैसी जगहें घूमने लायक हैं. यहां का मौसम गर्मियों में बेहद सुहावना रहता है.
ऊटी – हरियाली और सुकून
ऊटी की हरियाली, झीलें और ठंडी हवाएं इसे फैमिली ट्रिप के लिए परफेक्ट बनाती हैं. यहां बोटिंग और गार्डन घूमने का अलग ही मजा है.
माउंट आबू – राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन
अगर आप राजस्थान के आसपास ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो माउंट आबू शानदार विकल्प है. यहां की नक्की झील और सनसेट पॉइंट पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं.