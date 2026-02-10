  • Home>
  • Bridal Outfil Colours: लाल रंग छोड़ें! अगर दिखना है मॉडर्न दुल्हन, इन 7 ब्राइडल शेड्स के लहंगे में दिखेंगी सबसे अलग

Bridal Outfil Colours: लाल रंग छोड़ें! अगर दिखना है मॉडर्न दुल्हन, इन 7 ब्राइडल शेड्स के लहंगे में दिखेंगी सबसे अलग

Best Bridal Outfit Colour: हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपने स्पेशल डे यानी शादी वाले दिन सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत दिखे. लेकिन कई पीढ़ियों से, लाल रंग दुल्हन के लिए बुक कर दिया गया है, अक्सर कई परिवार शादियों में लड़कियों को सिर्फ लाल रंग पहनने की ही इजाजत देते हैं. लेकिन कहीं न कहीं समय के साथ अब काफी कुछ बदल गया है. वहीं अगर आप एक दुल्हन हैं जो Pinterest पर यह सोचते हुए स्क्रॉल कर रही हैं, “मुझे कुछ अलग चाहिए,” तो आप अकेली नहीं हैं. आज की दुल्हनें शादी के तरीके को बदल रही हैं, पारंपरिक लाल रंगों को छोड़कर सपनों जैसे पेस्टल, ज्वेल टोन और मेटैलिक रंगों को अपना रही हैं जो पर्सनल, मॉडर्न और खास तौर पर उनके जैसे लगते हैं. आज हम आपको ब्राइडल ऑउटफिट से जुड़े कुछ प्यारे रंगों को दिखाने वाले हैं जो आप अपने स्पेशल डे पर पहन सकती हैं और सबसे अलग दिख सकती हैं. 


By: Heena Khan | Published: February 10, 2026 10:57:50 AM IST

1/7

ब्लश पिंक

अगर लाल रंग बहुत बोल्ड लगता है, लेकिन आप फिर भी चीज़ों को फेमिनिन और वार्म रखना चाहती हैं, तो ब्लश पिंक आपके लिए परफेक्ट बीच का रास्ता है.

2/7

आइवरी और गोल्ड

पहले पारंपरिक भारतीय शादियों में आइवरी से परहेज़ किया जाता था, लेकिन अब यह उन दुल्हनों के लिए पसंदीदा बन गया है जो सादगी वाली लग्ज़री चाहती हैं. गोल्ड डिटेलिंग के साथ आइवरी, परंपरा और मॉडर्निटी के बीच एकदम सही बैलेंस बनाता है.

3/7

पेस्टल ब्लू

सॉफ्ट ब्लू लहंगे आजकल दुल्हनों के लिए बहुत चलन में हैं, खासकर दिन में होने वाली शादियों या बीच पर होने वाली शादियों के लिए.

4/7

लैवेंडर

मिलेनियल पिंक को छोड़ दें, लैवेंडर और लिलाक ने ऑफिशियली ब्राइडल मूडबोर्ड पर कब्ज़ा कर लिया है. ये रंग सॉफ्ट लेकिन प्लेफुल, मॉडर्न लेकिन ड्रीमी हैं.

5/7

शैंपेन और गोल्ड

अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमेशा चलता रहे लेकिन फिर भी अलग हो, तो शैंपेन और गोल्ड सबसे अच्छे हैं. इनमें वह शानदार चमक होती है जो पारंपरिक रूप से लाल रंग देता है, लेकिन इसमें ज़्यादा न्यूट्रल, फ़ैशन-फ़ॉरवर्ड टच होता है. मेटैलिक थ्रेडवर्क, चमकते टिशू फ़ैब्रिक, या रात की शादियों में मोमबत्ती की रोशनी को खूबसूरती से दिखाने वाले सीक्विन्ड डिटेल्स के बारे में सोचें.

6/7

डस्टी रोज़ या मॉव

म्यूट, विंटेज-इंस्पायर्ड रंगों में कुछ बहुत रोमांटिक होता है. डस्टी रोज़, मॉव और म्यूटेड मैरून उन दुल्हनों के लिए परफेक्ट हैं जिन्हें क्लासिक एलिगेंस पसंद है लेकिन वे मॉडर्न ट्विस्ट भी चाहती हैं.

7/7

पीच और कोरल

अगर लाल रंग बहुत गहरा है लेकिन आइवरी रंग बहुत हल्का है, तो पीच या कोरल आपके लिए बीच का रंग है, खुशमिजाज, अच्छा लगने वाला और वाइब्रेंट.

