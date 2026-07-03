Cheapest Jewellery Market: यहां मिलता है भारत का सबसे सस्ता ब्राइडल ज्वेलरी, कुछ ही सौ में मिल जाता है पूरा सेट
Delhi Bridal Jewellery Market: शादी की शॉपिंग के लिए ब्राइडल ज्वेलरी सबसे बड़ा बजट आइटम है. हालांकि, मार्केट की सही जानकारी होने पर, सुंदर और ट्रेंडी ज्वेलरी सस्ते दामों पर खरीदी जा सकती है. दिल्ली में कई मार्केट हैं जहां सोने, कुंदन, पोल्की से लेकर आर्टिफिशियल और डिज़ाइनर ब्राइडल ज्वेलरी तक सब कुछ हर बजट में आसानी से मिल जाता है.
चांदनी चौक
अगर आप ट्रेडिशनल ब्राइडल ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो चांदनी चौक पहली जगह है जो दिमाग में आती है. यहां कुंदन, पोल्की और सोने के ब्राइडल सेट की सबसे बड़ी वैरायटी मिलती है. कई दुकानें थोक में ज्वेलरी भी बेचती हैं, इसलिए दूसरे मार्केट की तुलना में कीमतें काफी सस्ती हो सकती हैं. यह मार्केट चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से आसानी से पहुंचा जा सकता है.
दरीबा कलां
चांदनी चौक के पास मौजूद दरीबा कलां भी शादी की ज्वेलरी के लिए बहुत पॉपुलर जगह है. इसे दिल्ली के सबसे पुराने सोने और चांदी के मार्केट में से एक माना जाता है. यहां दुल्हनें नेकलेस, मांग टीका, चूड़ियां और ट्रेडिशनल डिज़ाइन सहित शानदार ज्वेलरी की एक बड़ी रेंज बेचती हैं. अगर आप क्लासिक और टाइमलेस डिज़ाइन के फ़ैन हैं, तो इस मार्केट में ज़रूर जाएँ.
लाजपत नगर
लाजपत नगर नगर उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं जो कम बजट में स्टाइलिश ब्राइडल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं. लाजपत नगर में कुंदन-स्टाइल, मिरर-वर्क और इमिटेशन ब्राइडल सेट की बड़ी रेंज मिलती है.
सरोजिनी नगर
सरोजिनी नगर को दिल्ली का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट माना जाता है, जहाँ मेहंदी, संगीत और हल्दी जैसे फंक्शन के लिए ट्रेंडी सेट बहुत कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं.
करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और ग्रेटर कैलाश
अगर आप कुछ अलग और यूनिक ढूंढ रहे हैं, तो किनारी बाज़ार और जनपथ भी अच्छे ऑप्शन हैं. किनारी बाज़ार में ट्रेडिशनल और हैंडक्राफ़्टेड ज्वेलरी के साथ-साथ कई तरह की वेडिंग एक्सेसरीज़ भी मिलती हैं. जनपथ ऑक्सिडाइज़्ड, हैंडमेड और ट्रेंडी ज्वेलरी के लिए जाना जाता है. राजौरी गार्डन भी वेस्ट दिल्ली के लोगों के लिए एक आसान मार्केट है, जहाँ गोल्ड और आर्टिफिशियल दोनों तरह की ब्राइडल ज्वेलरी मिलती है.
ज्वेलरी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
ब्राइडल ज्वेलरी खरीदते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. हमेशा अपने लहंगे या ड्रेस की एक फ़ोटो अपने साथ रखें ताकि मैचिंग ज्वेलरी चुनना आसान हो जाए. गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय, BIS हॉलमार्क ज़रूर चेक करें. अगर आप कस्टमाइज़्ड ज्वेलरी चाहते हैं, तो अपनी शादी से दो से तीन महीने पहले अपना ऑर्डर दें. सही मार्केट चुनकर और समझदारी से शॉपिंग करके, आप अपनी शादी के लिए आसानी से परफेक्ट ब्राइडल ज्वेलरी पा सकते हैं, वह भी कम बजट में.