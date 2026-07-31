Rain Songs: बारिश के वो गाने जो बॉक्स ऑफिस पर मचा दिए थे धमाल, देख आज भी रूक जाती है जवां दिलों की धडक्कन

चमेली

2003 की फिल्म "चमेली" में करीना कपूर खान ने भी बारिश में भीगते हुए डांस किया था. गाने में उनके ज़ीरो फिगर को देखकर हर कोई हैरान रह गया था. फिल्म मुंबई की एक बारिश वाली रात के बारे में है. एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और एक बोल्ड सेक्स वर्कर बारिश में एक-दूसरे के करीब आते हैं. यह गाना ऐश्वर्या के हिट गानों में से एक है.