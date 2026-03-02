Cricket Movies Bollywood: जब बैट-बॉल मिले सिल्वर स्क्रीन से, लगान से 83 तक क्रिकेट फिल्मों का जादू; यहां देखें लिस्ट
Bollywood Sports Movies List: इंडिया का सबसे बड़ा ऑबसेशन क्या है? अगर आपके जवाब में क्रिकेट, बॉलीवुड, या दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल है, तो बधाई हो—आप बिल्कुल सही हैं! लेकिन क्या होता है जब ये दोनों पैशन टकराते हैं? प्योर सिनेमाई जादू! क्रिकेट फिल्में हर इंडियन के दिल में एक खास जगह रखती हैं, जो गहरे इमोशंस और पुरानी यादें जगाती हैं. चाहे वह ’83’ में इंडिया की 1983 वर्ल्ड कप जीत की शानदार कहानी हो, ‘इकबाल’ और ‘घूमर’ में इंस्पायरिंग अंडरडॉग कहानियां हों, या ‘MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी क्रिकेट लेजेंड्स की रोमांचक बायोपिक हों, इन फिल्मों ने हमें सिल्वर स्क्रीन पर यादगार पल दिए हैं. लेकिन आखिर क्रिकेट फिल्में इतनी ज़बरदस्त सक्सेसफुल क्यों होती हैं? चलिए सीधे शुरू करते हैं!
नीचे दी गई ये फ़िल्में क्रिकेट लवर की लिस्ट में ज़रूर देखने लायक हैं, अगर आप बैट और बॉल के बीच ड्रामा, सस्पेंस और टेंशन का अनुभव करना चाहते हैं, जब तक कि आप सड़क पर असल में बैट चलाना न सीख जाएं.
सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स
भारत के सबसे महान क्रिकेट लेजेंड, सचिन तेंदुलकर के 24 साल के शानदार सफ़र को दिखाती यह फ़िल्म, सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स 2017 में क्रिकेट फ़ैन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्म थी. यह एक डॉक्यूड्रामा स्पोर्ट्स फ़िल्म थी जिसे चार साल में बनाया गया था और इसमें भारत के क्रिकेट गॉड ने खुद क्रिकेटर के बचपन और मशहूर मैचों की रियल-लाइफ़ फ़ुटेज के साथ एक्टिंग की थी. 200 नॉटआउट प्रोडक्शंस और कार्निवल मोशन पिक्चर्स के बैनर तले रवि भागचंदका और श्रीकांत भासी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फ़िल्म को इसमें दिखाई गई काफ़ी डिटेल और सचिन के बारे में पहले कभी न जानी गई बातों के लिए काफ़ी पसंद किया गया. जेम्स एर्स्किन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सोनी लिव ऐप पर उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो जानना चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकन और ग्लोबल पहचान क्यों हैं.
पटियाला हाउस
इस लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ एन्जॉय करने के लिए एक फिल्म पटियाला हाउस है, जिसमें अक्षय कुमार, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और अनुष्का शर्मा जैसे दमदार कलाकार हैं, साथ ही एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है. लंदन के साउथहॉल में सेट यह फिल्म परगट सिंह कहलों या “गट्टू” नाम के एक टैलेंटेड लेकिन अपने में रहने वाले पेस बॉलर की कहानी है, जिसे कपूर द्वारा निभाए गए अपने तानाशाह पिता के डर से किराने की दुकान चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है. एक छोटी सी बगावत तब होती है जब गट्टू लोकल फायरब्रांड सिमरन (शर्मा) से मिलता है और सभी मुश्किलों के बावजूद अंडरकवर “गोरा” टीम के लिए खेलना शुरू कर देता है. इसके बाद पूरे पटियाला हाउस के राज़ खुलते हैं, क्योंकि यह फिल्म ग्लोबल होते दौर में मजबूत देशभक्ति के बीच हंसी और शॉक दोनों देती है. निखिल आडवाणी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म नेटफ्लिक्स इंडिया और अमेज़न प्राइम पर उपलब्ध है.
इकबाल
एक आने वाले ज़माने की स्पोर्ट्स ड्रामा, जिसे क्रिटिक्स की तारीफ़ वाले फ़िल्ममेकर नागेश कुकुनूर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इकबाल एक दूर-दराज़ के गांव के 18 साल के क्रिकेट के दीवाने लड़के की कहानी है, जिसका सीधा-सादा सपना है कि वह देश भर के कई दूसरे लोगों की तरह इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेले. उसके रास्ते में बस एक ही चीज़ है, वह है बोलने और सुनने की दिक्कत, जिसे वह कुकुनूर की आसान कहानी में दूर करने की कोशिश करता है. इस फ़िल्म ने 2006 में दूसरे सोशल मुद्दों पर बेस्ट फ़िल्म का नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड जीता, जिसने पैरेलल और कमर्शियल सिनेमा के बीच के गैप को कम किया. लीड रोल में लड़के जैसे दिखने वाले श्रेयस तलपड़े, नसीरुद्दीन शाह और श्वेता प्रसाद के साथ, यह फ़िल्म दिल को छू लेने वाली, दिलचस्प और सही मात्रा में इंस्पिरेशन वाली है. उम्मीद और पॉज़िटिविटी को फिर से जगाने के लिए इकबाल देखें, Amazon Prime और Zee 5 पर.
M.S धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी
मिलनसार सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर के सबसे बड़े रोल में से एक में, M.S. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है, जो इंडियन नेशनल क्रिकेट के पूर्व कप्तान थे, जिनकी लीडरशिप में टीम अच्छी से महान बनी. यह फिल्म क्रिकेटर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गहराई से जाती है, और इंडियन स्पोर्टिंग हीरो के बारे में अनसुनी बातें बताती है. नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी और दिशा पटानी, कियारा आडवाणी और अनुपम खेर की अहम भूमिकाओं वाली यह फिल्म एक एंटरटेनिंग और दिलचस्प कहानी है कि कैसे एक लड़का जो बड़े सपने देखता है, उसने मैदान पर कुछ सबसे बड़े शॉट मारे. डिज़्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
लगान
आशुतोष गोवारिकर की लिखी और डायरेक्ट की गई, अब तक की सबसे एपिक स्पोर्ट्स फिल्मों में से एक, लगान भारत में क्रिकेट के खेल की शुरुआत पर आधारित है. यह एक इंडियन गांव और भारी टैक्स से छूट पाने की उसकी अनोखी कोशिश की कहानी है. जब गांव वाले भयानक सूखे की मार झेलते हैं और मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं, तो उनके पास क्रिकेट का एक अनोखा और रहस्यमयी खेल सीखना और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ मैच जीतना ही एकमात्र ऑप्शन लगता है. हार के लिए तैयार, यह गांव अपनी किस्मत खुद तय करता है क्योंकि वे जाति के बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को पीछे छोड़कर एक साथ आते हैं और एक ऐसे खेल में ट्रेनिंग लेते हैं जो हमेशा से उनके खून में रहा है. ज़बरदस्त आमिर खान, डेब्यूटेंट ग्रेसी सिंह और दमदार सपोर्टिंग कास्ट वाली लगान कई भारतीयों के लिए एक इंस्पिरेशन है. नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
83
83 भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 वर्ल्ड कप जीत की प्रेरक कहानी पर आधारित फिल्म है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे Kapil Dev की कप्तानी में कमजोर मानी जाने वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम को हराकर इतिहास रच दिया. फिल्म टीम के संघर्ष, आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को दर्शाती है, जहां खिलाड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और भारत को पहला विश्व कप दिलाते हैं.