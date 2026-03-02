Cricket Movies Bollywood: जब बैट-बॉल मिले सिल्वर स्क्रीन से, लगान से 83 तक क्रिकेट फिल्मों का जादू; यहां देखें लिस्ट

Bollywood Sports Movies List: इंडिया का सबसे बड़ा ऑबसेशन क्या है? अगर आपके जवाब में क्रिकेट, बॉलीवुड, या दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल है, तो बधाई हो—आप बिल्कुल सही हैं! लेकिन क्या होता है जब ये दोनों पैशन टकराते हैं? प्योर सिनेमाई जादू! क्रिकेट फिल्में हर इंडियन के दिल में एक खास जगह रखती हैं, जो गहरे इमोशंस और पुरानी यादें जगाती हैं. चाहे वह ’83’ में इंडिया की 1983 वर्ल्ड कप जीत की शानदार कहानी हो, ‘इकबाल’ और ‘घूमर’ में इंस्पायरिंग अंडरडॉग कहानियां हों, या ‘MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी क्रिकेट लेजेंड्स की रोमांचक बायोपिक हों, इन फिल्मों ने हमें सिल्वर स्क्रीन पर यादगार पल दिए हैं. लेकिन आखिर क्रिकेट फिल्में इतनी ज़बरदस्त सक्सेसफुल क्यों होती हैं? चलिए सीधे शुरू करते हैं!

नीचे दी गई ये फ़िल्में क्रिकेट लवर की लिस्ट में ज़रूर देखने लायक हैं, अगर आप बैट और बॉल के बीच ड्रामा, सस्पेंस और टेंशन का अनुभव करना चाहते हैं, जब तक कि आप सड़क पर असल में बैट चलाना न सीख जाएं.