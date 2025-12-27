साल 2025 में इन सितारों ने लूटी महफिल, पर्दे पर दिखा किलर अंदाज; जानें कौन-कौन है इस लिस्ट में शामिल?
Best Acting Performances Of 2025: साल 2025 को खत्म होने के लिए बस अब कुछ चंद दिन बाकी रह गए हैं. फिर यह साल विदा हो जाएगा. लेकिन यह साल सिनेमा लवर्स के लिए काफी शानदार रहा है. जाते-जाते इस साल में धुरंधर जैसी कई शानदार फिल्मों का तोहफा मिला. जिसे दर्शक खूब मस्त एंजॉय कर रहे हैं. जिनमें लीड हीरो का किरदार पसंद किया गया. लेकिन विलेन ने महफिल लूट ली.
अक्षय खन्ना फिल्म 'धुरंधर'
आदित्य धर द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, साथ ही अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, माधवन और अक्षय खन्ना जैसे दूसरे जाने-माने कलाकार भी हैं. अक्षय खन्ना ने डाकू रहमान का रोल निभाया था. उन्होंने इस खतरनाक किरदार को इतनी शानदार तरीके से निभाया कि दर्शक उनकी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध हो गए. फिल्म में उनका डांस सीक्वेंस भी वायरल हो गया था.
कुबेरा में धनुष
धनुष जैसा कोई नहीं है. इस एक्टर ने पिछले कुछ सालों में कई शानदार परफॉर्मेंस दी हैं और हर नई फिल्म के साथ अपने दर्शकों को उत्साहित और हैरान करते रहते हैं. शेखर कम्मुला की कुबेरा में, उन्होंने देवा के रूप में एक दमदार परफॉर्मेंस दी है, जो एक भिखारी है जिसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है.
सिस्टर मिडनाइट में राधिका आप्टे
करण कंधारी के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म में, राधिका आप्टे उमा के किरदार में शानदार और हल्के से अजीब हैं, जो एक परेशान नई-नवेली दुल्हन है. यह एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो फिल्म को बना या बिगाड़ सकती है, और राधिका पर भरोसा किया जा सकता है कि वह अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सौ छोटी-छोटी भावनाओं को व्यक्त करेंगी - यहाँ तक कि उन भावनाओं को भी जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.
पाताल लोक 2 में जयदीप अहलावत
इस पॉपुलर शो के दूसरे सीज़न में, जयदीप अहलावत हथिरम चौधरी के रूप में और भी बेहतर हैं. बहुत कुछ होता है; यह कई प्लॉट पॉइंट्स का एक जाल है जो सस्पेंस पैदा करता है. अहलावत हमेशा दिन बचाने के लिए मौजूद रहते हैं, और यह उनकी मौजूदगी ही है जो टकराव को मानवीय बनाती है, बिना किसी बनावट के गुस्सा और निराशा व्यक्त करती है.
मिथ्या में अथिश शेट्टी
सुमंत भट्ट की कन्नड़ भाषा की ड्रामा फिल्म में, जो एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है जो अपने माता-पिता दोनों को खोने के दुख से उबरने की कोशिश कर रहा है, एक्टर अथिश शेट्टी ने एक बहुत ही मार्मिक मुख्य परफॉर्मेंस दी है. मिथुन, उर्फ मिथ्या के रूप में, एक्टर ने एक अंदरूनी परफॉर्मेंस दी है, गुस्से के विस्फोटों से बचते हुए. उनका दुख छोटे-छोटे पलों में झलकता है, उस खालीपन में जो नुकसान को स्वीकार करने के बाद आता है.
कंथा में भाग्यश्री बोरसे
भाग्यश्री बोरसे ने कंथा में स्क्रीन पर आग लगा दी है, और मुख्य भूमिका में दुलकर सलमान के साथ फिल्म पर हावी हैं. मैं इस पीरियड मिस्ट्री थ्रिलर की कल्पना उनके शानदार परफॉर्मेंस के बिना नहीं कर सकता; उनकी मौजूदगी के बिना यह काम नहीं करती. एक युवा महिला के रूप में, वह बहुत खूबसूरत हैं, और हर बार जब वह स्क्रीन पर हिरणी जैसी आँखों वाली शरणार्थी लड़की के रूप में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं, तो वह फ्रेम पर हावी हो जाती हैं.
पुरातन में शर्मिला टैगोर
एक अस्सी साल की महिला के रूप में जो धीरे-धीरे अपनी याददाश्त खो रही है, शर्मिला टैगोर सुमन घोष की मार्मिक बंगाली फिल्म में पहले ही शॉट से स्क्रीन पर हावी हैं. एक्ट्रेस कई दृश्यों में कम एक्टिंग करती हैं, जहाँ वह सिर्फ रिएक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वह भी एक्टिंग ही है. वह हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत ध्यान से देख रही है.
बाइसन कालामाडन में ध्रुव विक्रम
मारी सेल्वराज की बाइसन कालामाडन ध्रुव विक्रम से बहुत कुछ मांगती है. कुट्टन के रूप में, एक होनहार कबड्डी खिलाड़ी जो एक हिंसक, जातिवादी और दमनकारी समाज के बीच फंसा हुआ है, एक्टर ने एक कच्चा, दमदार परफॉर्मेंस दिया है. कुट्टन उस दुनिया से बच नहीं सकता जिसमें वह पला-बढ़ा है, एक ऐसी दुनिया जो उसकी प्रतिभा से कहीं ज़्यादा मांगती है.