साल 2025 में इन सितारों ने लूटी महफिल, पर्दे पर दिखा किलर अंदाज; जानें कौन-कौन है इस लिस्ट में शामिल?

कंथा में भाग्यश्री बोरसे

भाग्यश्री बोरसे ने कंथा में स्क्रीन पर आग लगा दी है, और मुख्य भूमिका में दुलकर सलमान के साथ फिल्म पर हावी हैं. मैं इस पीरियड मिस्ट्री थ्रिलर की कल्पना उनके शानदार परफॉर्मेंस के बिना नहीं कर सकता; उनकी मौजूदगी के बिना यह काम नहीं करती. एक युवा महिला के रूप में, वह बहुत खूबसूरत हैं, और हर बार जब वह स्क्रीन पर हिरणी जैसी आँखों वाली शरणार्थी लड़की के रूप में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं, तो वह फ्रेम पर हावी हो जाती हैं.