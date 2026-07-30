हेयर फॉल से हो रहे हैं परेशान? नहीं काम कर रहे शैंपू, आज ही खाने में शामिल करें ये सोया फूड्स

Best Soya Foods for Stop Hair Fall: कुछ समय से लोगों में बाल झड़ने और पतले होने की समस्या काफी आम हो गई है. लोग अक्सर इसका कारण तनाव, हार्मोन या जेनेटिक बताते हैं. हालांकि इससे निजात पाने के लिए लोग काफी तरीके इस्तेमाल करते हैं. वे होम रेमेडीज, महंगे शैंपू और तरह-तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि अक्सर लोग नोटिस नहीं करते कि उनके बाल झड़ने और पतले होने का एक कारण उनका खानपान भी हो सकता है. ऐसे में आप अपने बालों को दुरुस्त रखने के लिए अपने खानपान में बदलाव कर सकते हैं.