हेयर फॉल से हो रहे हैं परेशान? नहीं काम कर रहे शैंपू, आज ही खाने में शामिल करें ये सोया फूड्स
Best Soya Foods for Stop Hair Fall: कुछ समय से लोगों में बाल झड़ने और पतले होने की समस्या काफी आम हो गई है. लोग अक्सर इसका कारण तनाव, हार्मोन या जेनेटिक बताते हैं. हालांकि इससे निजात पाने के लिए लोग काफी तरीके इस्तेमाल करते हैं. वे होम रेमेडीज, महंगे शैंपू और तरह-तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि अक्सर लोग नोटिस नहीं करते कि उनके बाल झड़ने और पतले होने का एक कारण उनका खानपान भी हो सकता है. ऐसे में आप अपने बालों को दुरुस्त रखने के लिए अपने खानपान में बदलाव कर सकते हैं.
टोफू
टोफू सोया दूध से तैयार किया जाता है और यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. बालों का मुख्य हिस्सा केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है. इसे खाने से पर्याप्त प्रोटीन मिलता है. टोफू में मौजूद आयरन और कैल्शियम भी स्कैल्प को पोषण देने और बालों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं.
सोया दूध
अगर आप डेयरी दूध का विकल्प चाहते हैं, तो सोया दूध एक अच्छा चुनाव हो सकता है. इसमें प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो बालों को टूटने से बचाने और उनकी मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं. कई फोर्टिफाइड सोया मिल्क में विटामिन D, विटामिन B12 और कैल्शियम भी मिलाया जाता है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ बालों के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं.
एडामेमे (कच्चा सोयाबीन)
एडामेमे पोषण से भरपूर होता है, जिसमें प्रोटीन के साथ आयरन और फोलेट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. आयरन की कमी कई लोगों में बाल झड़ने का एक कारण बन सकती है, जबकि फोलेट नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है. इसलिए एडामेमे को संतुलित आहार का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है.
सोया नट्स
भुने हुए सोयाबीन यानी सोया नट्स एक हेल्दी स्नैक हैं. इनमें जिंक, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं. जिंक बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और हेयर फॉलिकल्स की सामान्य कार्यप्रणाली बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. नियमित रूप से सीमित मात्रा में सोया नट्स खाना लाभकारी हो सकता है.
टेम्पेह
टेम्पेह फर्मेंटेड सोयाबीन से तैयार किया जाता है. फर्मेंटेशन के कारण इसे पचाना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व शरीर द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषित हो सकते हैं. स्वस्थ पाचन तंत्र शरीर को जरूरी पोषण पहुंचाने में मदद करता है, जिसका सकारात्मक असर बालों की सेहत पर भी पड़ सकता है.