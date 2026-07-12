कम बजट में बड़ी स्क्रीन का मजा! ₹30,000 से कम में Amazon पर मिल रहे 43 इंच के टॉप 8 Smart TV
आज स्मार्ट टीवी सिर्फ पारंपरिक टीवी चैनल देखने का जरिया नहीं रह गया है. यह एक ‘ऑल-इन-वन’ एंटरटेनमेंट हब बन गया है जहां यूजर्स एक ही स्क्रीन पर OTT कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, YouTube देख सकते हैं, लाइव स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. 43-इंच का टीवी भारतीय घरों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले विकल्पों में से एक है क्योंकि यह छोटे से लेकर मध्यम आकार के कमरों के लिए स्क्रीन साइज, परफ़ॉर्मेंस और देखने में आराम के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाता है.
Xiaomi 43-inch Smart TV
Xiaomi के 43-इंच स्मार्ट TV में 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले है जो शानदार रंग और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है. इसमें क्वाड-कोर प्रोसेसर है और यह Google TV सपोर्ट, Dolby Audio, HDR सपोर्ट और कई तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है. यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो किफायती कीमत पर प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं.
TCL 43-inch Smart TV
TCL के 43-इंच TV में Dolby Vision और HDR सपोर्ट वाला 4K QLED डिस्प्ले है जिससे देखने का अनुभव बेहतर होता है. यह Google TV पर चलता है और इसमें स्मार्ट वॉयस कंट्रोल, Dolby Audio स्पीकर और कई ऐप्स का सपोर्ट मिलता है जो इसे फिल्मों, स्ट्रीमिंग और रोज़ाना के मनोरंजन के लिए बेहतरीन बनाता है.
Samsung 43-inch Smart TV
Samsung की Crystal 4K सीरीज में 43-इंच का Ultra HD डिस्प्ले है जो कंपनी की Crystal Processor 4K टेक्नोलॉजी पर चलता है. यह Tizen OS पर काम करता है और देखने के बेहतर अनुभव के लिए HDR सपोर्ट, Motion Xcelerator, स्मार्ट कनेक्टिविटी और 20W ऑडियो आउटपुट जैसे फीचर्स देता है.
Acer 43-inch Smart TV
Acer का 43-इंच स्मार्ट TV 4K Ultra HD डिस्प्ले और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है. इसमें Dolby Audio सपोर्ट, वॉयस असिस्टेंट की सुविधा और कई HDMI और USB पोर्ट हैं जो किफायती कीमत पर अच्छी पिक्चर और साउंड क्वालिटी देते हैं.
Philips 43-inch Smart TV
Philips का 43-इंच स्मार्ट TV कुछ खास मॉडल्स में 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन, HDR सपोर्ट और Dolby Vision के साथ सिनेमा जैसा अनुभव देने पर फोकस करता है. इसमें Google TV फीचर्स, Dolby Audio सपोर्ट और लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है.
Xiaomi A Series 43-inch Smart TV
Xiaomi A सीरीज़ का 43-इंच TV 4K LED डिस्प्ले और Google TV प्लेटफॉर्म के साथ आता है. इसमें बिल्ट-इन Chromecast, Google Assistant, HDR सपोर्ट और कई स्ट्रीमिंग ऑप्शन हैं, जो इसे रोजाना के घरेलू मनोरंजन के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं.
Motorola 43-inch Smart QLED TV
Motorola के 43-इंच QLED TV में Dolby Vision और HDR सपोर्ट वाला 4K Ultra HD डिस्प्ले है. इसमें दमदार ऑडियो सेटअप, स्मार्ट कनेक्टिविटी फ़ीचर्स और मीडियाटेक प्रोसेसर है जो इसे बेहतरीन साउंड और डिस्प्ले परफ़ॉर्मेंस चाहने वाले यूज़र्स के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है.
Realme TechLife 43-inch QLED Smart TV
Realme के 43-इंच QLED TV में डॉल्बी विजन, HDR सपोर्ट और मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ 4K अल्ट्रा HD पैनल है। यह किफायती कीमत पर 30W साउंड आउटपुट, स्मार्ट फीचर्स, वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी और प्रीमियम व्यूइंग अनुभव देता है.