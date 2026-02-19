उल्टे-पुल्टे सोने से आप भी है परेशान, तो जानें क्या है सोने के लिए सबसे बेस्ट पॉजीशन? दर्द की हर समस्या होगी दूर

फीटल पोजीशन

सोने की सबसे अच्छी पोजीशन में से एक फीटल पोजीशन है. जिसका मतलब करवट लेकर पारों को मोड़कर सोना है. उस तरह से जैसे मां की कोख में बच्चा रहता है. यह शरीर के लिए आरामदायक मानी जाती है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है. यह पोजिशन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है. इस तरह सोने से खर्राटे कम हो सकते हैं.