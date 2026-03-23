रेंट पर फ्लैट चाहिए तो दिखाओ सैलरी स्लिप! मकान मालिक की शर्तों ने सभी को चौंकाया

Bengaluru Weird Rental Rules: बड़े शहरों में घर किराए पर लेना अब आसान नहीं रहा, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया बन चुका है. खासकर बेंगलुरु जैसे शहरों में किराएदार ढूंढना और मकान लेना किसी इंटरव्यू से कम नहीं लगता. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों को हैरान भी किया और हंसी भी दिलाई.