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रेंट पर फ्लैट चाहिए तो दिखाओ सैलरी स्लिप! मकान मालिक की शर्तों ने सभी को चौंकाया

Bengaluru Weird Rental Rules: बड़े शहरों में घर किराए पर लेना अब आसान नहीं रहा, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया बन चुका है. खासकर बेंगलुरु जैसे शहरों में किराएदार ढूंढना और मकान लेना किसी इंटरव्यू से कम नहीं लगता. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों को हैरान भी किया और हंसी भी दिलाई.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 23, 2026 10:40:37 PM IST

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किराए पर घर लेना बना चुनौती

पहले घर लेते समय सिर्फ लोकेशन, किराया और सुविधाओं को देखा जाता था. लेकिन अब मकान मालिक किराएदार की पूरी बैकग्राउंड जांच करना चाहते हैं, जिससे प्रक्रिया जटिल हो गई है.

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वायरल हुआ व्हाट्सएप चैट

यह मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने Reddit पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसमें मकान मालिक ने घर दिखाने से पहले कई शर्तें रखीं, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी.

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घर देखने से पहले फोटो-वीडियो की मांग

मकान मालिक की सबसे अजीब शर्त यह थी कि किराएदार को अपने मौजूदा घर की फोटो और वीडियो पहले भेजनी होगी. जब तक यह जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक नया घर देखने की अनुमति नहीं मिलेगी.

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सैलरी स्लिप और पर्सनल डिटेल्स जरूरी

इसके अलावा किराएदार से सैलरी स्लिप, पुलिस वेरिफिकेशन, परिवार के सदस्यों की जानकारी, उनकी नौकरी और मौजूदा घर छोड़ने की वजह तक पूछी गई.

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प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा दखल बताया. उनका कहना है कि इतनी निजी जानकारी पहले ही मांगना सही नहीं है और यह प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है.

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लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

कुछ यूजर्स ने कहा कि आजकल सुरक्षा के लिए बैकग्राउंड चेक जरूरी है. वहीं कई लोगों ने माना कि फोटो और वीडियो मांगना हद से ज्यादा है.

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मजेदार रिएक्शन हुए वायरल

इस मामले पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए. किसी ने इसे इंटरव्यू प्रोसेस बताया, तो किसी ने कहा कि अब घर लेने के लिए रिज्यूमे भी बनाना पड़ेगा.

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नई बहस

यह मामला दिखाता है कि किराए के बाजार में ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. जहां एक ओर सुरक्षा जरूरी है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेसी और सुविधा के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी हो गया है.

Tags:
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