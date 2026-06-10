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OMG! 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने साड़ी पहनकर किया ऐसा खतरनाक योग, वीडियो देख कांप गई लोगों की रूह!

Bengaluru pregnant woman Viral yoga video: आमतौर पर प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों में महिलाओं को आराम करने और केवल हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बेंगलुरु की एक योग टीचर का नौवें महीने में मुश्किल योगासन करते हुए वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. 


By: Shivani Singh | Published: June 10, 2026 11:56:26 AM IST

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साड़ी पहनकर किया चक्रासन

वायरल वीडियो में नौ महीने की प्रेग्नेंट योग टीचर शशि प्रभा द्विवेदी साड़ी पहनकर चक्रासन (व्हील पोज़) जैसे बेहद कठिन और जटिल आसन करती हुई दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और यह तेज़ी से चर्चा का केंद्र बन गया है.

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'यह सालों की कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा है'

वीडियो पर हो रही चर्चाओं के बीच शशि प्रभा ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ उनके प्रेग्नेंसी के आसनों को देख रहे हैं, जबकि इसके पीछे की सालों की कड़ी मेहनत, शरीर पर नियंत्रण और लगातार अभ्यास को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि 39 हफ्ते की यह प्रेग्नेंसी उनके लिए कुछ साबित करने का ज़रिया नहीं, बल्कि अपने शरीर से जुड़े रहने का खूबसूरत अनुभव है.

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स्कैन के दौरान बच्चे की पोजीशन ठीक करने के लिए किया 'हैंडस्टैंड'

शशि प्रभा ने अपनी प्रेग्नेंसी का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि एक स्कैन के दौरान जब बच्चे की पोजीशन सही नहीं थी, तो वह अस्पताल के कॉरिडोर में गईं और उन्होंने 'हैंडस्टैंड' (हाथों के बल उलटा खड़ा होना) किया. इसके बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ, तो स्थिति बदल चुकी थी. इस अनुभव से उन्हें भरोसा मिला कि बच्चा गर्भ में बेहद सुरक्षित रहता है.

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मां से मिली डांट, लेकिन पति ने दिया पूरा साथ

शशि प्रभा ने बताया कि उनके इस फैसले पर परिवार में मिली-जुली प्रतिक्रिया थी. उनकी मां अक्सर चिंता में उन्हें डांट दिया करती थीं कि कहीं बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए. वहीं, दूसरी तरफ उनके पति हमेशा उनके साथ खड़े रहे. उनके पति ने परिवार को समझाया कि शशि सालों से योग कर रही हैं और उनके लिए मैट पर योग करना कार चलाने या सीढ़ियां चढ़ने से ज्यादा सुरक्षित है.

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सोशल मीडिया यूज़र्स ने उठाए सवाल, कहा- ''सिर्फ व्यूज के लिए जोखिम क्यों?'

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है. कई यूज़र्स ने इसे गैर-ज़रूरी जोखिम बताते हुए आलोचना की. एक यूज़र ने लिखा, 'बच्चे के बारे में भी सोचिए; सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा करना सही नहीं है.' वहीं दूसरे यूज़र का कहना था कि फिटनेस अपनी जगह है, लेकिन बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए.'

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समर्थकों का तर्क- प्रोफेशनल के लिए यह सामान्य है

दूसरी तरफ, एक बड़े वर्ग ने शशि प्रभा का समर्थन भी किया. समर्थकों का तर्क था कि जो लोग सालों से फिटनेस या योग से जुड़े हैं, वे प्रेग्नेंसी में भी एक्टिव रह सकते हैं. एक यूज़र ने लिखा, 'वह एक प्रोफेशनल योग टीचर हैं, इसलिए उनके लिए ये आसन करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आम लोगों को लग रहा है.'

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हर महिला की प्रेग्नेंसी होती है अलग

शशि प्रभा ने खुद भी इस बात पर ज़ोर दिया और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि हर महिला का शरीर और उसकी प्रेग्नेंसी अलग होती है. उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्हें सावधानी के साथ रूटीन जारी रखने की अनुमति दी थी. इसलिए, किसी भी महिला को डॉक्टर की सलाह और गाइडेंस के बिना ऐसे मुश्किल आसन बिल्कुल नहीं करने चाहिए.

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