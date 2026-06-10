OMG! 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने साड़ी पहनकर किया ऐसा खतरनाक योग, वीडियो देख कांप गई लोगों की रूह!

मां से मिली डांट, लेकिन पति ने दिया पूरा साथ

शशि प्रभा ने बताया कि उनके इस फैसले पर परिवार में मिली-जुली प्रतिक्रिया थी. उनकी मां अक्सर चिंता में उन्हें डांट दिया करती थीं कि कहीं बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए. वहीं, दूसरी तरफ उनके पति हमेशा उनके साथ खड़े रहे. उनके पति ने परिवार को समझाया कि शशि सालों से योग कर रही हैं और उनके लिए मैट पर योग करना कार चलाने या सीढ़ियां चढ़ने से ज्यादा सुरक्षित है.