Benefits of stretching: स्ट्रेचिंग क्यों है फिटनेस का सबसे जरूरी हिस्सा?लचीलापन बढ़ाने और चोट से बचने का आसान तरीका

Benefits of stretching: स्ट्रेचिंग फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा है, जो शरीर का लचीलापन बढ़ाती है, चोटों के जोखिम को कम करती है और रक्त संचार को बेहतर बनाती है. नियमित और सही तरीके से की गई स्ट्रेचिंग मांसपेशियों की रिकवरी तेज करती है और तनाव भी कम करती है.