मर्दों की ताकत बढ़ाने वाली यह चीज खाना शुरू कर दें महिलाएं, नतीजा देख हर कोई जाएगा चौंक
Shilajit for Women: पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की कई समस्याओं का रामबाण इलाज शिलाजीत को माना जाता है. लेकिन, अगर कोई महिला शिलाजीत खाना शुरू कर दे तो उसका क्या असर चौंकाने वाला हो सकता है.
क्या महिलाएं खा सकती हैं शिलाजीत?
शिलाजीत को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना गया है. यह आमतौर पर पुरुषों के लिए नेचुरल सप्लिमेंट के तौर पर देखी जाती है, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी कई तरह से फायदेमंद हो सकती है.
हार्मोनल बैलेंस
अगर कोई महिला शिलाजीत खाना शुरू कर दे, तो उसके हार्मोनल असुंतलन में सुधार हो सकता है.
पीरियड्स की समस्या
पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याएं, जैसे पेट दर्द, थकावट और मूड स्विंग्स में भी शिलाजीत राहत पहुंचा सकता है.
स्किन और हेयर
शिलाजीत को एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर माना जाता है. इसे डाइट में शामिल करने से स्किन को नमी मिलती है, जिससे झुर्रियां और दाग-धब्बों की समस्या दूर होती है. साथ ही यह बालों की जड़ों को भी मजबूत करने का काम करता है.
फर्टिलिटी में सुधार
किसी महिला की फर्टिलिटी कमजोर है और वह मां नहीं बन बा रही है, तो भी शिलाजीत सहायक हो सकती है. हालांकि, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए.
मजबूत इम्यून सिस्टम
शिलाजीत इम्यून सिस्टम मजबूत करने में भी मदद करता है. इसे डाइट में शामिल करने से सीजनल बीमारियां जैसे सर्दी-खांसी की समस्या भी दूर हो सकती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.