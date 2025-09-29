पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई

Pistachio Benefits: आज की तेज जिंदगी, गलत खानपान और स्ट्रेस पुरुषों की प्रजनन क्षमता (Male Fertility) को प्रभावित कर रही है. पिस्ता (Pistachio) में प्रोटीन, जिंक, विटामिन ई, ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्पर्म क्वालिटी  और संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं. यह टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) लेवल को सही रखता है और सेक्स ड्राइव ( Sex Drive) बढ़ाता है. रोजाना पिस्ता खाने से पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ( Sexual Health) और फर्टिलिटी दोनों में सुधार आता है. आइए जानतें हैं इसके बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 29, 2025 3:11:18 PM IST

Follow us on
Google News
पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
1/11

पुरुषों की प्रजनन क्षमता (Male Fertility) के लिए पिस्ता ( Pistachio)

पिस्ता छोटे आकार का लेकिन पोषण से भरपूर नट है, जो पुरुषों की प्रजनन क्षमता में सुधार कर सकता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, प्रदूषण और गलत खानपान पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी और हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित कर रहे हैं.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
2/11

पिस्ता (Pistachio) में मौजूद पोषक तत्व

पिस्ता में जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. जिंक स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन के लिए जरुरी है.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
3/11

स्पर्म क्वालिटी

पिस्ता खाने से स्पर्म की संख्या में सुधार होता है. ओमेगा-3, जिंक और सेलेनियम मिलकर स्पर्म हेल्थ बढ़ाते हैं. इससे प्राकृतिक तरीके से फर्टिलिटी बढ़ती है.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
4/11

टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाना

टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, जो सेक्स ड्राइव, मांसपेशियों और प्रजनन से जुड़ा है. पिस्ता (Pistachio) में जिंक और विटामिन B6 टेस्टोस्टेरोन स्तर को संतुलित रखते हैं. नियमित सेवन से हार्मोनल संतुलन बना रहता है और यौन स्वास्थ्य बेहतर होता है.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
5/11

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव

पिस्ता में ल्यूटिन और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं. इससे स्पर्म स्वस्थ रहते हैं और प्रजनन क्षमता में सुधार होता है.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
6/11

सेक्सुअल परफॉर्मेंस

पिस्ता में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3 दिल और ब्लड सर्कुलेशन के लिए फायदेमंद हैं. और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी सही करतें है.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
7/11

कितनी मात्रा में पिस्ता (Pistachio) खाएं

रोजाना 20-30 ग्राम (लगभग 10-12) अनसाल्टेड पिस्ता (Pistachio) खाएं . इससे शरीर को पोषण मिलता है बिना वजन बढ़ाए. अधिक सेवन से पेट में भारीपन या वजन बढ़ सकता है.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
8/11

पिस्ता (Pistachio) खाने के तरीके

पिस्ता कच्चा, हल्का टोस्ट किया हुआ या स्मूदी, सलाद और नाश्ते में खा सकतें है. अधिक नमक या मिठास वाले पिस्ता (Pistachio) से बचें. हेल्दी तरीके से सेवन करने से अधिकतम फायदें मिलते हैं.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
9/11

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए

जिन लोगों को ड्राई फ्रूट्स से एलर्जी हैं, किडनी के रोगी हैं या मोटापे की समस्या रखते हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह के बाद ही पिस्ता (Pistachio) लेना चाहिए. इससे सुरक्षित और असरदार सेवन सुनिश्चित होता है.

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
10/11

लंबे समय तक फायदे

नियमित पिस्ता (Pistachio) सेवन से स्पर्म क्वालिटी, गतिशीलता और टेस्टोस्टेरोन में सुधार होता है. और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर रहती है. यह पुरुषों की फर्टिलिटी और सामान्य स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है.

Disclaimer - Photo Gallery
11/11

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
Are pistachio nuts good for menAre pistachios good for male fertilitypista kahne ke faydePistachio BenefitsWhich nut is best for male fertility
पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery
पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई - Photo Gallery