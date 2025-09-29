पुरुषों की फर्टिलिटी और सेक्स पॉवर बढ़ाने में कितना कारगर है पिस्ता, जानें पूरी सच्चाई

Pistachio Benefits: आज की तेज जिंदगी, गलत खानपान और स्ट्रेस पुरुषों की प्रजनन क्षमता (Male Fertility) को प्रभावित कर रही है. पिस्ता (Pistachio) में प्रोटीन, जिंक, विटामिन ई, ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्पर्म क्वालिटी और संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं. यह टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) लेवल को सही रखता है और सेक्स ड्राइव ( Sex Drive) बढ़ाता है. रोजाना पिस्ता खाने से पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ( Sexual Health) और फर्टिलिटी दोनों में सुधार आता है. आइए जानतें हैं इसके बारे में विस्तार से.