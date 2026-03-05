Benefits of mint: छोटी पत्तियां, बड़े फायदे! सेहत के लिए वरदान है पुदीना

Benefits of mint: पुदीना गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है. यह गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. इसके अलावा पुदीना शरीर को हाइड्रेट रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और तनाव कम करने में भी सहायक माना जाता है.