Benefits of mint: छोटी पत्तियां, बड़े फायदे! सेहत के लिए वरदान है पुदीना

Benefits of mint: पुदीना गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है. यह गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. इसके अलावा पुदीना शरीर को हाइड्रेट रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और तनाव कम करने में भी सहायक माना जाता है. 


By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 5, 2026 6:24:58 PM IST

1/8

गर्मियों में क्यों जरूरी है पुदीना

गर्मियों में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए पुदीना बेहद फायदेमंद माना जाता है. छोटी-छोटी हरी और खुशबूदार पत्तियों वाला पुदीना कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसकी ठंडी तासीर शरीर को राहत देती है और गर्मी के असर को कम करने में मदद करती है.

2/8

पोषक तत्वों का खजाना है पुदीना

पुदीना विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण भी देता है. नियमित सेवन से शरीर को ताजगी और ऊर्जा मिलती है.

3/8

शरीर को देता है ठंडक

पुदीने में मौजूद मेंथॉल शरीर को प्राकृतिक ठंडक देता है. गर्मियों में पुदीना खाने या इसका पानी पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और गर्मी से राहत मिलती है.

4/8

पाचन को बनाता है बेहतर

गर्मी के मौसम में अक्सर अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या हो जाती है. पुदीना पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की इन परेशानियों से राहत दिलाने में मदद करता है.

5/8

डिहाइड्रेशन से बचाने में मददगार

गर्मियों में शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. पुदीने का पानी या पुदीना मिलाकर बने पेय पदार्थ पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और तरोताजा महसूस होता है.

6/8

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक

पुदीने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं. इससे मौसमी बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलती है.

7/8

तनाव और सिरदर्द में राहत

पुदीने की चाय या काढ़ा पीने से सिरदर्द और मानसिक तनाव कम हो सकता है. इसकी खुशबू और ठंडक दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करती है.

8/8

कई बीमारियों से बचाव में मददगार

विशेषज्ञों के अनुसार पुदीने में मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. यह मोटापा, सूजन और डायबिटीज के खतरे को कम करने में सहायक माना जाता है और दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी है.

