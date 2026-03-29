Benefits of litchi:  गर्मियों में लीची क्यों है सुपरफूड? जानें इसके फायदे और शरीर को हाइड्रेट रखने में कैसे है मददगार

Benefits of litchi: लीची एक ऐसा फल है जो गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करता है. इसमें मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. साथ ही यह त्वचा, दिल और दिमाग के लिए भी फायदेमंद होती है. नियमित और संतुलित मात्रा में लीची का सेवन गर्मियों में सेहत को बेहतर बनाए रखने में मददगार साबित होता है.