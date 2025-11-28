  • Home>
  • Deepak ke Niyam: सिर्फ मंदिर में नहीं, घर के इन जगहों पर दीपक जलाने से होती है पैसों की बारिश

Deepak ke Niyam: सिर्फ मंदिर में नहीं, घर के इन जगहों पर दीपक जलाने से होती है पैसों की बारिश

Ghar Mein Deepak Jalane Ke Fayde: हिंदू धर्म में दीपक जलाने का अपना विशेष महत्व है. दीपक को प्रकाश, पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है. वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में कहा गया है कि गोधूलि बेला में दीपक जलाने से घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. नीचे 8 महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं जिनका पालन करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं-


November 28, 2025

diya 1 - Photo Gallery
1/8

प्रमुख द्वार पर दीपक जलाने का महत्व

शाम के समय घर के मेन दरवाजे पर तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है. वास्तु के अनुसार यह स्थान घर का ऊर्जा-केंद्र होता है. यहां दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है.

diya 2 - Photo Gallery
2/8

तुलसी के पास घी का दीपक

तुलसी हिंदू धर्म में पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है. शाम की पूजा के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं व घर में धन-लाभ के योग बनते हैं. माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी समृद्धि आती है.

diya 3 - Photo Gallery
3/8

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में दीपक

ईशान कोण घर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है जहां देवतत्त्व और शुभ ऊर्जा प्रवेश करती है. इस दिशा में दीपक जलाने से मानसिक शांति बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है.

diya 4 - Photo Gallery
4/8

सीढ़ियों के नीचे दीपक जलाना

रोजाना शाम को सीढ़ियों के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है. माना जाता है कि इससे घर-परिवार में स्थिरता, शांति और सौहार्द बढ़ता है. ये उपाय बाधाओं को दूर करके जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

diya 5 - Photo Gallery
5/8

पूजा स्थान में दीपक जलाना

किसी भी देवी-देवता की पूजा दीपक के बिना अधूरी मानी जाती है. पूजा स्थान पर घी या तेल का दीपक जलाने से वातावरण दिव्य होता है और मन शांत होता है. ये भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है और इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.

diya 6 - Photo Gallery
6/8

घर के आंगन या बरामदे में दीपक

घर के आंगन, बरामदे या पोर्च में दीपक जलाने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियां बाहर ही रुक जाती हैं. ये घर को बाहरी अशुभ प्रभावों से सुरक्षा देता है और वातावरण को प्रकाशमय बनाए रखता है.

diya 7 - Photo Gallery
7/8

रसोईघर में दीपक जलाना

रसोईघर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है. शाम के समय किचन में दीपक जलाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती और परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहता है. ये घर में पोषण और उन्नति का प्रतीक है.

diya 8 - Photo Gallery
8/8

दक्षिण दिशा में दीपक जलाने का विशेष महत्व

दक्षिण दिशा को पितृों की दिशा कहा गया है. यहां दीपक जलाने से पितृदोष कम होता है और बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही ये दिशा नकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है, इसलिए यहां दीपक जलाने से अशुभता कम होकर घर में शांति बनी रहती है.

Deepak ke Niyam: सिर्फ मंदिर में नहीं, घर के इन जगहों पर दीपक जलाने से होती है पैसों की बारिश - Photo Gallery

