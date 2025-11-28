Deepak ke Niyam: सिर्फ मंदिर में नहीं, घर के इन जगहों पर दीपक जलाने से होती है पैसों की बारिश

Ghar Mein Deepak Jalane Ke Fayde: हिंदू धर्म में दीपक जलाने का अपना विशेष महत्व है. दीपक को प्रकाश, पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है. वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में कहा गया है कि गोधूलि बेला में दीपक जलाने से घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. नीचे 8 महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं जिनका पालन करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं-