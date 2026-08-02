Rear Wipers in Car: कार में रियर वाइपर होना कितना जरूरी? कई तरीकों से रखता है गाड़ी को सुरक्षित, जानें इससे होने वाले फायदे

Rear Wipers in Car: कार खरीदते समय ज्यादातर लोग इंजन, माइलेज और सेफ्टी फीचर्स का ही ध्यान रखते हैं. कई बार वे कार में छोटी चीजें भूल जाते हैं. इन्हीं में से एक है रियर वाइपर. कई हैचबैक, SUV और कुछ क्रॉसओवर कारों में यह फीचर मिलता है, जबकि कई सेडान कारों में इसकी जरूरत कम महसूस होती है क्योंकि उनका डिज़ाइन अलग होता है.