  • Home>
  • Gallery»
  • क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप!

क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप!

क्या आप जानते हैं कि बिना किसी एक्सरसाइज के भी शरीर को ‘रीसेट’ किया जा सकता है? योगेश एक ऐसा आसान तरीका बता रहे हैं जिसमें केवल ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है. खराब पोस्चर और रीढ़ के दबाव को मिनटों में दूर करने का यह राज़ जानने के लिए आगे पढ़ें.


By: Shivani Singh | Last Updated: January 16, 2026 8:05:36 PM IST

Follow us on
Google News
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
1/9

सबसे आसान रीसेट मूव

योगेश के अनुसार, बार से लटकना सिर्फ़ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने शरीर को रीसेट करने का सबसे आसान तरीका है, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई मुश्किल रूटीन नहीं.

You Might Be Interested In
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
2/9

ग्रेविटी आपकी रीढ़ की हड्डी को ठीक करती है

हर सेकंड जब आप लटकते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे-धीरे डीकंप्रेस होती है. इससे बैठने, स्क्रीन टाइम और भारी सामान उठाने से बना दबाव कम होता है.

क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
3/9

कंधे अपनी नैचुरल पोज़िशन में आ जाते हैं

लटकने से आपके कंधे नैचुरली फिर से अलाइन हो जाते हैं, जिससे खराब पोस्चर और रोज़ाना के स्ट्रेस के कारण होने वाली जकड़न और अकड़न को कम करने में मदद मिलती है.

You Might Be Interested In
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
4/9

पोस्चर रीसेट

नियमित रूप से लटकने से ऊपरी शरीर खुलता है और रीढ़ की हड्डी लंबी होती है, जिससे आजकल आम गोल कंधे और आगे की ओर झुके सिर वाले पोस्चर को ठीक किया जा सकता है.

क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
5/9

लैट और थोरेसिक मोबिलिटी को अनलॉक करता है

यह आसान मूवमेंट लैट फ्लेक्सिबिलिटी और थोरेसिक स्पाइन मोबिलिटी को बेहतर बनाता है, जो खासकर तब फायदेमंद होता है जब आप वज़न उठाते हैं या लंबे समय तक बैठते हैं।

क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
6/9

कंधों की बेहतर रेंज ऑफ़ मोशन

लटकने से सिर के ऊपर की मूवमेंट आसान होती है, जिससे पुल-अप्स, प्रेस और स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज़ ज़्यादा सुरक्षित और कंट्रोल्ड लगती हैं.

क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
7/9

डीकंप्रेशन के साथ-साथ चेस्ट का फैलाव

आपको रीढ़ की हड्डी, छाती, कंधों और पसलियों में गहरा खिंचाव महसूस होता है, जिससे पूरे ऊपरी शरीर में जगह बनती है.

क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
8/9

धीरे-धीरे शुरू करें, बदलाव महसूस करें

योगेश रोज़ाना सिर्फ़ 30 सेकंड से शुरू करने का सुझाव देते हैं। आराम और मोबिलिटी के फायदों को बढ़ाने के लिए लटकते समय गहरी सांस लें.

You Might Be Interested In
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
9/9

अस्वीकरण

इस प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी सिर्फ़ सामान्य जानकारी और एजुकेशनल मकसद के लिए है और यह प्रोफेशनल मेडिकल सलाह, डायग्नोसिस या इलाज का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या ब्यूटी संबंधी चिंता के लिए हमेशा किसी योग्य हेल्थकेयर प्रोफेशनल, डर्मेटोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

Tags:
exercisefitness goalshealthHealth tiplifestyleworkout
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery
क्या आप भी दिन भर बैठते हैं? अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा जवान बनाने के लिए अपनाएं ये टिप! - Photo Gallery