क्या EPF में इंवेस्ट करना फायदेमंद है या नहीं, जानें कौन बन सकता है इसका सदस्य?
EPF Benefits: EPF एक भरोसेमंद सरकारी निवेश योजना है जो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखती है. इसमें आपकी और कंपनी की हिस्सेदारी जमा होती है, साथ ही पेंशन और मुफ्त जीवन बीमा का लाभ मिलता है. लंबी अवधि में ये स्थिर रिटर्न और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.
EPF: सरकारी निवेश का भरोसेमंद ऑप्शन
आज के दौर में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन सरकारी स्कीमों में लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा है. हाल ही में EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% बरकरार रखने का फैसला लिया है, जिससे आपकी मेहनत की कमाई पर मिलने वाला रिटर्न और स्थिर रहेगा.
कौन बन सकता है EPF का सदस्य?
अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो EPF में जुड़ना लगभग जरूरी है. नियम के अनुसार, अगर आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) 15,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप EPF के सदस्य बन सकते हैं. छोटी कंपनियां भी कर्मचारियों को अपनी मर्जी से ये सुविधा दे सकती हैं.
आपकी जेब से कितना पैसा कटता है
EPF में योगदान बहुत सीधा है. आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा आपके खाते से कटता है और उतना ही हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से देती है. इस तरह आपका बचत खाता धीरे-धीरे बढ़ता है और लंबे समय में एक स्थिर रिटर्न देता है.
कंपनी के योगदान का डिविजन
कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% आपकी पेंशन (EPS) के लिए जमा होता है और 3.67% सीधे आपके PF खाते में जुड़ता है. इसके अलावा आपको EDLI (Employee Deposit Linked Insurance) के तहत मुफ्त जीवन बीमा का कवर भी मिलता है, जिससे आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.
नौकरी बदलने पर पैसे की सेविंग
EPF खाता सेफ है और नौकरी बदलने पर आपके पुराने पैसे डूबते नहीं हैं. हर कर्मचारी को एक UAN (Universal Account Number) मिलता है, जो जीवन भर एक ही रहता है. नई नौकरी में UAN साझा करने से आपकी पुरानी जमा राशि नए खाते से जुड़ जाएगी.
ब्याज कब रुकता है
आपका PF खाता तब तक ब्याज देता रहेगा जब तक आप पूरी राशि नहीं निकालते. लेकिन अगर खाते में 3 साल तक कोई नया योगदान नहीं हुआ, तो तीसरे साल के अंत के बाद उस पर ब्याज देना बंद हो जाएगा. इसलिए खाते को लंबे समय तक बंद न छोड़ें.
EPF: लंबी अवधि का सेफ इंवेस्टमेंट
EPF न केवल बचत और पेंशन का माध्यम है, बल्कि ये नौकरी बदलने या जीवन की अनिश्चितताओं के समय वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करता है. नियमित योगदान और लंबे समय तक खाता सक्रिय रखने से ये आपके भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार बन जाता है.