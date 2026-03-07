क्या EPF में इंवेस्ट करना फायदेमंद है या नहीं, जानें कौन बन सकता है इसका सदस्य?

कौन बन सकता है EPF का सदस्य?

अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो EPF में जुड़ना लगभग जरूरी है. नियम के अनुसार, अगर आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) 15,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप EPF के सदस्य बन सकते हैं. छोटी कंपनियां भी कर्मचारियों को अपनी मर्जी से ये सुविधा दे सकती हैं.