  • सुबह खाली पेट पीते हैं चाय? उससे पहले पी लें ये चीज; गैस-एसिडिटी और कब्ज से मिलेगी राहत

सुबह खाली पेट पीते हैं चाय? उससे पहले पी लें ये चीज; गैस-एसिडिटी और कब्ज से मिलेगी राहत

Drinking Water Before Tea: भारत में चाय को सबसे पसंदीदा पेय माना जाता है, लेकिन कई लोग सुबह उठते ही बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए सबसे पहले चाय पी लेते हैं. यह आदत धीरे-धीरे शरीर में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को जन्म देती है. विशेषज्ञों—चाहे आयुर्वेद हो या न्यूट्रिशन साइंस—की सलाह है कि सुबह की चाय से पहले एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को अंदर से तैयार करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 2, 2025 8:49:34 AM IST

1/6

सुबह चाय पीते ही गैस या एसिडिटी होती है महसूस

रातभर सोने के दौरान शरीर हल्का-सा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, और पेट पूरी तरह खाली होता है. ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति सीधे गर्म और टैनिक एसिड से भरपूर चाय पीता है, तो यह पेट की लाइनिंग को इरिटेट करती है. यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह चाय पीते ही भारीपन, जलन, गैस या एसिडिटी महसूस करने लगते हैं. चाय का टैनिन और कैफीन खाली पेट के लिए ज्यादा तीखे साबित होते हैं.

2/6

चाय पीने से पहले पिएं पानी

लेकिन यदि चाय से पहले पानी पी लिया जाए, तो पेट की खाली और सूखी परत पहले ही तैयार हो जाती है. पानी पेट को हाइड्रेट करता है और उसकी लाइनिंग को कोट कर देता है, जिससे चाय का एसिड डायरेक्ट पेट की वॉल पर असर नहीं डालता. इससे एसिडिटी, गैस और पेट फूलने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

3/6

गुनगुना पानी पीने का फायदा

इसके अलावा, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया शुरू हो जाती है. रातभर जमा हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है.

4/6

कब्ज की समस्या में मिलती है राहत

खाली पेट पानी पीने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आंतों की मूवमेंट को सक्रिय करता है. इससे कब्ज की समस्या में राहत मिलती है—खासकर उन लोगों को जो रोज सुबह चाय के बाद पेट फूलने, भारीपन और धीमे पाचन की शिकायत करते हैं. पानी आंतों को लुब्रिकेशन देता है और स्टूल पास करना आसान बनाता है.

5/6

पानी की होती है सबसे ज्यादा जरूरत

इसके साथ ही सुबह उठते ही शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हाइड्रेशन की, क्योंकि रातभर शरीर को पानी नहीं मिलता और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. चाय पीने से डिहाइड्रेशन और बढ़ सकता है, क्योंकि कैफीन मूत्रवर्धक (diuretic) होती है. लेकिन अगर पहले पानी पी लिया जाए, तो शरीर को पर्याप्त नमी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म फिर से सक्रिय होने लगता है.

6/6

पहले पानी, फिर चाय

लंबे समय में यह आदत वजन नियंत्रण, पाचन सुधार और पेट से जुड़ी समस्याओं में कमी लाने में भी मदद करती है. इसलिए स्वस्थ दिन की शुरुआत के लिए पहले पानी पीए और फिर चाय.

