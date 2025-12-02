सुबह खाली पेट पीते हैं चाय? उससे पहले पी लें ये चीज; गैस-एसिडिटी और कब्ज से मिलेगी राहत

Drinking Water Before Tea: भारत में चाय को सबसे पसंदीदा पेय माना जाता है, लेकिन कई लोग सुबह उठते ही बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए सबसे पहले चाय पी लेते हैं. यह आदत धीरे-धीरे शरीर में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को जन्म देती है. विशेषज्ञों—चाहे आयुर्वेद हो या न्यूट्रिशन साइंस—की सलाह है कि सुबह की चाय से पहले एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को अंदर से तैयार करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है.