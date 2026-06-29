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बेन स्टोक्स के करियर के 7 बड़े विवाद, कभी सड़क पर की मारपीट, तो कभी मैदान पर खोया आपा

Ben Stokes Biggest Controversies: इंग्लैंड के 35 वर्षीय कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच में उनके करियर का आखिरी मैच है. उन्होंने इस मुकाबले के चौथे दिन अपने साथी खिलाड़ियों को संन्यास की जानकारी दी. इसी के साथ बेन स्टोक्स ने अपने 15 साल के शानदार का अंत कर दिया है. स्टोक्स ने अपने करियर के दौरान कई बड़े मुकाम हासिल किए. हालांकि वह कई बार मारपीट और अन्य विवादों में भी फंसे. उन्हें दुनिया के गैंगस्टर खिलाड़ियों में गिना जाता है. ऐसे में हम आपको स्टोक्स के करियर के 7 बड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं. देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 29, 2026 3:58:07 PM IST

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बेन स्टोक्स की ब्रिस्टल फाइट. - Photo Gallery
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ब्रिस्टल नाइटक्लब में मारपीट

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की करियर का सबसे बड़ा विवाद ब्रिस्टल नाइटक्लब कांड माना जाता है. दरअसल, बेन स्टोक्स साल 2017 में वेस्टइंडीज में ब्रिस्टल के एक नाइटक्लब के बाहर स्ट्रीट शामिल थे. उस लड़ाई में बेन स्टोक्स को मुख्य हमलावर के तौर पर पहचाना गया, जिसके बाद वे गिरफ्तार हो गए. इसके चलते वह 2017-18 की एशेज सीरीज से भी बाहर हो गए थे. हालांकि बाद में कोर्ट ने स्टोक्स को बरी कर दिया था.

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पुलिस के काम में डाली बाधा

साल 2011 में बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके कुछ ही समय बाद बेन स्टोक्स को गिरफ्तार कर लिया गया. दरअसल, उन्होंने डरहम में पुलिस के काम में बाधा डाली थी, जिसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया. हालांकि बाद में उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. बताया जाता है कि उस समय बेन स्टोक्स शराब के नशे में थे.

बेन स्टोक्स का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विवाद. - Photo Gallery
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बीच दौरे से भेजे गए घर

साल 2013 में इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी बेन स्टोक्स विवाद में फंस गए थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शराब पीने के नियमों का उल्लंघन किया था. इसके चलते बीच सीरीज में ही बेन स्टोक्स को घर वापस भेज दिया गया था. इसको लेकर बेन स्टोक्स ने माफी भी मांगी थी.

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मार्लन सैमुअल्स के साथ स्टोक्स का विवाद

साल 2015 में बेन स्टोक्स और वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स के पहली बार विवाद हुआ. दरअसल, सैमुअल्स ने स्टोक्स को आउट करने के बाद उन्हें सैल्यूट किया. इसको लेकर बेन स्टोक्स भड़क गए थे. इसके बाद उन दोनों के बीच अक्सर मैदान पर तीखी नोकझोंक होती रहती थी. साल 2016 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी.

जब बेन स्टोक्स ने तोड़ा खुद का हाथ. - Photo Gallery
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लॉकर पर मुक्का मारकर तोड़ा हाथ

बेन स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी हैं, जो काफी जल्दी अपना-आपा खो देते हैं. वह साल 2014 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. एक मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में ड्रेसिंग रूम में जाकर एक लॉकर पर मुक्का मार दिया. इसकी वजह से उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जिसके चलते वह आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे.

बेन स्टोक्स के करियर के बड़े विवाद. - Photo Gallery
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ड्राइविंग बैन से बचना

बेन स्टोक्स को ट्रैफिक नियमों को तोड़ने को लेकर भी विवाद में फंसे थे. साल 2016 में स्टोक्स को सिर्फ जून के ही महीने में 4 बार ओवरस्पीड में गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया था. इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती सुधार ली.

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लंदन नाइटक्लब कांड

साल 2026 में भी बेन स्टोक्स एक बड़े विवाद में फंस गए. लंदन के नाइटक्लब में बेन स्टोक्स पर मारपीट करने का आरोप लगा था. इसके चलते उन्हें अगले मैच से बाहर कर दिया गया था. हालांकि मामले की जांच पूरी होने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्टोक्स को क्लीन चिट देकर टीम में वापस शामिल किया. इसी घटना के कुछ दिनों बाद ही बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का एलान कर दिया.

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