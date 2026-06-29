बेन स्टोक्स के करियर के 7 बड़े विवाद, कभी सड़क पर की मारपीट, तो कभी मैदान पर खोया आपा

Ben Stokes Biggest Controversies: इंग्लैंड के 35 वर्षीय कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच में उनके करियर का आखिरी मैच है. उन्होंने इस मुकाबले के चौथे दिन अपने साथी खिलाड़ियों को संन्यास की जानकारी दी. इसी के साथ बेन स्टोक्स ने अपने 15 साल के शानदार का अंत कर दिया है. स्टोक्स ने अपने करियर के दौरान कई बड़े मुकाम हासिल किए. हालांकि वह कई बार मारपीट और अन्य विवादों में भी फंसे. उन्हें दुनिया के गैंगस्टर खिलाड़ियों में गिना जाता है. ऐसे में हम आपको स्टोक्स के करियर के 7 बड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं. देखें लिस्ट…